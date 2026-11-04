Brass'ın ölüm haberini eşi Caterina Varzi ile çocukları Bonifacio ve Beatrice Brass duyurdu. Usta yönetmenin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken ailesi, cenaze töreninin yalnızca yakınlarının katılımıyla özel olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

İtalyan sinemasının en tartışmalı ve sıra dışı yönetmenlerinden Tinto Brass, 93 yaşında yaşamını yitirdi. İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre ünlü yönetmen, 4 Kasım Çarşamba günü Roma'da hayatını kaybetti.

1963 yılında In capo al mondo filmiyle ilk uzun metrajlı yönetmenlik deneyimini yaşayan Brass, daha ilk yapımında sansür engeliyle karşı karşıya kaldı. Toplumsal kuralları sorgulayan ve bireysel özgürlüğü savunan yaklaşımı, kariyeri boyunca yönetmenin en belirgin özelliklerinden biri oldu.

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1957 yılında Paris'e taşınan Brass, Fransız sinemasının önemli kurumlarından Cinémathèque française'de çalışmaya başladı. Burada kurgu ve arşiv çalışmalarında görev alan yönetmen, Fransız Yeni Dalga sinemasının yükselişine tanıklık etti. Joris Ivens ve Roberto Rossellini gibi önemli sinemacılarla çalışma fırsatı buldu.

OTOMATİK PORTAKAL'I YÖNETMESİ İÇİN TEKLİF ALMIŞTI

Tinto Brass'ın sinema kariyerindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Stanley Kubrick'in kült filmi Otomatik Portakal ile ilgiliydi. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Warner Bros., Anthony Burgess'ın romanından uyarlanan filmin yönetmenliği için ilk olarak Brass ile ilgilendi.

Ancak yönetmenin mevcut projeleri nedeniyle takvim uyuşmazlığı yaşandı ve film daha sonra Stanley Kubrick tarafından yönetildi.

Brass'ın 1960'lı yıllarda geliştirdiği deneysel sinema dili, dönemin önde gelen entelektüellerinin de dikkatini çekti. Ünlü yazar ve düşünür Umberto Eco, 1964 yılında Milano Trienali için Brass'tan görsel anlatım üzerine iki kısa film hazırlamasını istedi.