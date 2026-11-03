Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının yeni tarzını beğenirken, bazıları ise doğal görünümünü daha çok sevdiklerini dile getirdi.

"ANNEM YAPAY ZEKA MI BU DİYE GÖNDERDİ"

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi:

"Annemin bana 'Yapay zeka mı bu?' diye gönderdiği video"

"Kirpiklerin ok olmuş yar yar"

"Doğal halin daha güzel"

"Nerede o eski hanım hanımcık türkü söyleyen kız?"