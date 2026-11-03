Doğal halinden eser kalmadı! Elif Buse Doğan'ın mavi lensli ve uzun kirpikli yeni tarzı görenleri şok etti
Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle tanınan sevilen şarkıcı Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntülerle takipçilerini şaşkına uğratı. Doğal kahverengi gözlerini mavi renkli lenslerle değiştiren, taşlı göz makyajı ve belirgin kirpikleriyle imaj tazeleyen ünlü türkücüyü görenler tanımakta güçlük çekti.
Son dönemde müzik projeleri ve yoğun konser takvimiyle adından söz ettiren Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
ALIŞILMIŞ GÖRÜNTÜSÜNÜN DIŞINA ÇIKTI
Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle tanınan ünlü şarkıcı, bu kez alışılmış görüntüsünün dışına çıkarak farklı bir makyaj denedi.
Doğan'ın yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.
KAHVERENGİ GÖZLERİ MAVİYE DÖNÜŞTÜ
Ünlü şarkıcı, yaptığı makyajla adeta imaj değiştirdi.
Doğal kahverengi gözlerini mavi renkli lenslerle farklı bir görünüme kavuşturan Elif Buse Doğan, uzun ve belirgin kirpikleriyle de dikkat çekti.
TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞKINA UĞRATTI
Göz çevresinde kullandığı taşlı makyaj detaylarıyla görünümünü tamamlayan Doğan, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle takipçilerini şaşırttı.
Ünlü ismin makyaj sonrası ortaya çıkan yeni hali, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.
TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI
Elif Buse Doğan'ın değişimi takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının yeni tarzını beğenirken, bazıları ise doğal görünümünü daha çok sevdiklerini dile getirdi.
"ANNEM YAPAY ZEKA MI BU DİYE GÖNDERDİ"
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi:
"Annemin bana 'Yapay zeka mı bu?' diye gönderdiği video"
"Kirpiklerin ok olmuş yar yar"
"Doğal halin daha güzel"
"Nerede o eski hanım hanımcık türkü söyleyen kız?"