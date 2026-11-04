"Barbie gibi olacağım" demişti! Boyun ve yüz germe ameliyatı olan Nagihan Karadere'nin son hali şaşırttı
Survivor 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, geçirdiği art arda estetik operasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak boyun ve alt yüz germe ameliyatı olan ünlü isim, kilo değişiminin yarattığı deformasyonları sildirirken yeni haliyle ilk kez objektiflere takıldı.
Survivor yarışmasındaki performansıyla olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da magazin gündeminden düşmeyen Nagihan Karadere, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Daha önce yaptırdığı estetik işlemler için 750 bin TL harcadığını duyuran ünlü yarışmacı, bu kez yüz bölgesindeki değişim için masaya yattı.
"BOYNUMUN BEBEKSİLİĞİNE BAKAR MISINIZ?"
Geçirdiği operasyonu sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla takipçilerine duyuran Nagihan Karadere, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirmişti:
"Sürpriz! Arkadaşlar, ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Dün akşam taburcu oldum. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız?"
"BARBIE GİBİ OLACAĞIM"
Karadere, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra Barbie gibi olacağım."
YENİ YÜZÜYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Ameliyatın ardından sosyal medyada paylaştığı halleriyle dikkat çeken Karadere, geçtiğimiz gün katıldığı bir film galasında ilk kez basının karşısına çıktı.
Yüzünün sağ tarafındaki bandajla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, geçirdiği bu operasyonun gerekçesini açıkladı.
Karadere, kilo alıp verme süreçlerinde vücudunda ve yüzünde oluşan deformasyonları gidermek amacıyla bu ameliyatı tercih ettiğini ifade etti.