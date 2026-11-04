Survivor yarışmasındaki performansıyla olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da magazin gündeminden düşmeyen Nagihan Karadere, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor sonrası adından sıkça söz ettiren Nagihan Karadere, son hali ve peş peşe geçirdiği estetik operasyonlarla yine ilgi odağı oldu. Daha önce yaptırdığı estetik işlemler için 750 bin TL harcadığını duyuran ünlü yarışmacı, bu kez yüz bölgesindeki değişim için masaya yattı.