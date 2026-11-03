Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki gün Beyoğlu'ndaydı. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, bebek heyecanlarını paylaştı.

Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, aşerme durumunun olup olmaması hakkında konuşan Bahadır, "Hiç öyle büyük aşermelerim olmadı. Şükür, hiçbir sorun yaşamadan sağlıklı bir şekilde ilerliyor hamileliğim. Bir tek mevsimi değilken canım yeşil erik çekmişti" ifadelerini kullandı.

Gökçe Bahadır

Emir Ersoy