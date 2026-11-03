Gökçe Bahadır’dan aşerme itirafı: "Mevsimi değilken canım bir tek onu çekti"
Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki gün Beyoğlu'ndaydı. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bebek heyecanlarını gazetecilerle paylaşırken hamilelik sürecine dair merak edilen detayları aktardı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki gün Beyoğlu'ndaydı. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, bebek heyecanlarını paylaştı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, aşerme durumunun olup olmaması hakkında konuşan Bahadır, "Hiç öyle büyük aşermelerim olmadı. Şükür, hiçbir sorun yaşamadan sağlıklı bir şekilde ilerliyor hamileliğim. Bir tek mevsimi değilken canım yeşil erik çekmişti" ifadelerini kullandı.
SONRAKİ HABER
Rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alındı
ÖNCEKİ HABER
Altı Üstü İstanbul 19. bölüm: Emir’in son umudu da yandı!
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin