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Gökçe Bahadır’dan aşerme itirafı: "Mevsimi değilken canım bir tek onu çekti"

Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki gün Beyoğlu'ndaydı. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bebek heyecanlarını gazetecilerle paylaşırken hamilelik sürecine dair merak edilen detayları aktardı.

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Gökçe Bahadır’dan aşerme itirafı: "Mevsimi değilken canım bir tek onu çekti"

Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki gün Beyoğlu'ndaydı. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, bebek heyecanlarını paylaştı.

Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, aşerme durumunun olup olmaması hakkında konuşan Bahadır, "Hiç öyle büyük aşermelerim olmadı. Şükür, hiçbir sorun yaşamadan sağlıklı bir şekilde ilerliyor hamileliğim. Bir tek mevsimi değilken canım yeşil erik çekmişti" ifadelerini kullandı.

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