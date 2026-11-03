"Artık ayaküstü konuşmayacağım!" Hülya Avşar yüzünü kapatıp resti çekti
Hülya Avşar, pazar günü Yeniköy Sahili'nde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Karşısında basın mensuplarını görünce eliyle yüzünü kapatan ünlü sanatçı, röportaj tekliflerini geri çevirerek tepki gösterdi.
Yeniköy'de köpeğiyle turlayan Hülya Avşar, muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince gerildi. Sokakta gazetecilerle konuşma devrini kapattığını belirten ünlü isim, tavrını net bir şekilde ortaya koydu.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, pazar günü Yeniköy Sahili'nde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar, basın mensuplarını karşısında görünce hızlıca eliyle yüzünü kapattı.
Muhabirlerin röportaj yapma isteklerini kabul etmeyen ünlü sanatçı, sert adımlarla yürüyüşüne devam etti.
SOKAKTA KONUŞMAMA KARARI
Gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemeyen Avşar, "Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun. Beni rahatsız etmeyin çocuklar" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
Sert bir tavır sergileyen ünlü sanatçı, uyarısının ardından köpeği Güllü ile birlikte sahildeki yürüyüşünü sürdürdü.
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