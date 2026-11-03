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"Artık ayaküstü konuşmayacağım!" Hülya Avşar yüzünü kapatıp resti çekti

Hülya Avşar, pazar günü Yeniköy Sahili'nde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Karşısında basın mensuplarını görünce eliyle yüzünü kapatan ünlü sanatçı, röportaj tekliflerini geri çevirerek tepki gösterdi.

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"Artık ayaküstü konuşmayacağım!" Hülya Avşar yüzünü kapatıp resti çekti

Yeniköy'de köpeğiyle turlayan Hülya Avşar, muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince gerildi. Sokakta gazetecilerle konuşma devrini kapattığını belirten ünlü isim, tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Avşar’ın bu gerginliğine kimse anlam veremedi.Avşar’ın bu gerginliğine kimse anlam veremedi.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, pazar günü Yeniköy Sahili'nde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar, basın mensuplarını karşısında görünce hızlıca eliyle yüzünü kapattı.

Hülya Avşar.Hülya Avşar.

Muhabirlerin röportaj yapma isteklerini kabul etmeyen ünlü sanatçı, sert adımlarla yürüyüşüne devam etti.

Avşar kızı: ʺArtık sokakta ayaküstü konuşmayacağım.ʺAvşar kızı: ʺArtık sokakta ayaküstü konuşmayacağım.ʺ

SOKAKTA KONUŞMAMA KARARI

Gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemeyen Avşar, "Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun. Beni rahatsız etmeyin çocuklar" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Sert bir tavır sergileyen ünlü sanatçı, uyarısının ardından köpeği Güllü ile birlikte sahildeki yürüyüşünü sürdürdü.

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