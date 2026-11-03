Rusya'daki işini bırakıp İstanbul'a yerleşti! Galatasaraylı Batrakov'un eşi Irina’dan radikal karar
Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un kendisi gibi eski futbolcu olan eşi Irina Podshibyakina, eşinin Türkiye'deki kariyerine destek vermek amacıyla Rusya'daki sunuculuk işine son verdi. İstanbul'a yerleşme kararı alan ünlü sunucunun bu fedakarlık hamlesi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük sempati topladı.
Galatasaraylı Batrakov'un sunucu eşi Irina, eşine destek için Rusya'daki kariyerini bırakıp İstanbul'a yerleşti. Bu radikal karar, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük sempati topladı.
Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un kendisi gibi eski futbolcu olan eşi Irina Podshibyakina, eşinin Türkiye'deki kariyerine destek olmak amacıyla ülkesindeki sunuculuk işine son vererek İstanbul'a yerleşti.
Rusya'da Lokomotiv Moskova kulüp televizyonunda sunuculuk yapan Irina Podshibyakina, aldığı radikal kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Eski Rusya Kadın Milli Takımı oyuncusu olan Podshibyakina, Ocak 2024'te yeşil sahalara veda ettikten sonra başladığı başarılı ekran kariyerine, eşi Batrakov'un Galatasaray'a transferi sonrası ara verdiğini açıkladı.
İstanbul'a gelerek eşinin yanında olmayı seçen Podshibyakina, Rusya'daki işinden ayrıldığını belirterek önceliğinin eşinin adaptasyon süreci ve kariyeri olduğunu ifade etti.
FEDAKARLIK HAMLESİ
Bu fedakarlık hamlesi, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük sempati toplarken, sosyal medyada "Gerçek bağlılık budur" yorumlarıyla gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma büyük katkı sağlayan Batrakov'un ardından, eşi Irina'yı da kulübün yeni "yengesi" olarak bağrına bastı.