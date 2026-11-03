Galatasaraylı Batrakov'un sunucu eşi Irina, eşine destek için Rusya'daki kariyerini bırakıp İstanbul 'a yerleşti. Bu radikal karar, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük sempati topladı.

Aleksey Batrakov'un kendisi gibi eski futbolcu olan eşi Irina Podshibyakina.

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un kendisi gibi eski futbolcu olan eşi Irina Podshibyakina, eşinin Türkiye'deki kariyerine destek olmak amacıyla ülkesindeki sunuculuk işine son vererek İstanbul'a yerleşti.