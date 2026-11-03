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Asil Gök ve Derya Uluğ'un sır gibi saklanan düğün tarihi sızdı! İşte o sürpriz tarih ve mekan

Uzun yıllardır birlikte olan ve evlilik sorularıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen nişanlısı Asil Gök, düğün için nihayet harekete geçti. Mutluluklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanan ünlü çiftin yakın çevrelerine sürpriz yapmak amacıyla gizlice planladığı düğün tarihi ve tören mekanı belli oldu.

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Asil Gök ve Derya Uluğ'un sır gibi saklanan düğün tarihi sızdı! İşte o sürpriz tarih ve mekan

Yaklaşık 10 yıldır süren birlikteliklerini şubat ayındaki romantik teklif ve ardından aile arasında düzenlenen nişan töreniyle taçlandıran ünlü çift, evlilik yolunda son dönemece girdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Düğün tarihini sır gibi saklayan ikilinin nikah masasına oturacağı gün ve mekan detayları netleşti.

Asil Gök ve Derya Uluğ.Asil Gök ve Derya Uluğ.

Müzisyen Asil Gök ile uzun süredir aşk yaşayan ve özel hayatıyla magazin basınının ilgiyle takip ettiği Derya Uluğ, evlilik hazırlıklarını tamamladı.

Asil Gök ve Derya Uluğ.Asil Gök ve Derya Uluğ.

Şubatta doğum gününde aldığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ve ardından aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çift, mutluluklarını sosyal medyada duyurmuştu.

Asil Gök ve Derya Uluğ.Asil Gök ve Derya Uluğ.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asil Gök, düğün tarihinin belli olduğunu fakat sürprizi bozmamak adına açıklamak istemediğini belirtmişti. Gök'ün "Yakında düğünümüz var. Tarihi belli ama ben şimdi söylemeyeyim, patlamayalım" sözlerinin ardından ikilinin gizli planı ortaya çıktı.

Asil Gök ve Derya Uluğ'un sır gibi saklanan düğün tarihi sızdı! İşte o sürpriz tarih ve mekan-6

DÜĞÜN TARİHİ VE MEKANI BELLİ OLDU

İş yoğunluklarını ayarlayarak yakınlarına sürpriz yapmak isteyen nişanlı çift, düğün günü olarak 25 Kasım tarihini belirledi.

Tören mekanı olarak ise Zincirlikuyu'da bulunan lüks bir otel tercih edildi. İki ünlü ismin heyecanla beklediği düğün törenine sadece yakın aile çevreleri ve birlikte çalıştıkları mesai arkadaşları davet edildi.

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