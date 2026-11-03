Asil Gök ve Derya Uluğ. Şubatta doğum gününde aldığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ve ardından aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çift, mutluluklarını sosyal medyada duyurmuştu.

Asil Gök ve Derya Uluğ. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asil Gök, düğün tarihinin belli olduğunu fakat sürprizi bozmamak adına açıklamak istemediğini belirtmişti. Gök'ün "Yakında düğünümüz var. Tarihi belli ama ben şimdi söylemeyeyim, patlamayalım" sözlerinin ardından ikilinin gizli planı ortaya çıktı.