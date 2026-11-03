Dizi setinde yolları kesişmişti! Sarp Levendoğlu oyuncu sevgilisiyle galada!
Arka Sokaklar setinde yolları kesişen Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın birlikteliği tüm hızıyla sürüyor. Yaz aylarında sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ilan eden oyuncu çift, bu kez Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması filminin İstanbul galasında birlikte objektiflere yansıdı.
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Barış Bozoğlu (Bozo) karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'nun bu projesi, hayatına sadece yeni bir rol değil, aynı zamanda yeni bir aşk da kazandırdı.
Dizide Merve karakterini canlandıran meslektaşı Felicia Sağnak ile aynı sette yolları kesişen Sarp Levendoğlu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
Çift, haziran ayında sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil kareleriyle haklarında çıkan aşk iddialarını doğrulamıştı.
BİRLİKTE GALAYA KATILDILAR
İlişkilerini uyum içinde sürdüren oyuncu çift, son olarak Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması filminin İstanbul'da düzenlenen galasında boy gösterdi.
Geceye el ele katılan Levendoğlu ve Sağnak, basın mensuplarının karşısına da birlikte geçerek poz verdi.