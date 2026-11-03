UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Dizi setinde yolları kesişmişti! Sarp Levendoğlu oyuncu sevgilisiyle galada!

Arka Sokaklar setinde yolları kesişen Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın birlikteliği tüm hızıyla sürüyor. Yaz aylarında sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ilan eden oyuncu çift, bu kez Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması filminin İstanbul galasında birlikte objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Dizi setinde yolları kesişmişti! Sarp Levendoğlu oyuncu sevgilisiyle galada!

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Barış Bozoğlu (Bozo) karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'nun bu projesi, hayatına sadece yeni bir rol değil, aynı zamanda yeni bir aşk da kazandırdı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Dizide Merve karakterini canlandıran meslektaşı Felicia Sağnak ile aynı sette yolları kesişen Sarp Levendoğlu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Çift, haziran ayında sosyal medyada paylaştıkları tatil kareleriyle aşklarını ilan etmişti.Çift, haziran ayında sosyal medyada paylaştıkları tatil kareleriyle aşklarını ilan etmişti.

Çift, haziran ayında sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil kareleriyle haklarında çıkan aşk iddialarını doğrulamıştı.

Gala gecesine el ele katılan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.Gala gecesine el ele katılan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

BİRLİKTE GALAYA KATILDILAR

İlişkilerini uyum içinde sürdüren oyuncu çift, son olarak Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması filminin İstanbul'da düzenlenen galasında boy gösterdi.

İki ünlü oyuncunun yolları, fenomen dizi Arka Sokaklar'ın çekim setinde kesişti.İki ünlü oyuncunun yolları, fenomen dizi Arka Sokaklar'ın çekim setinde kesişti.

Geceye el ele katılan Levendoğlu ve Sağnak, basın mensuplarının karşısına da birlikte geçerek poz verdi.

Asil Gök ve Derya Uluğ'un sır gibi saklanan düğün tarihi sızdı! İşte o sürpriz tarih ve mekan
SONRAKİ HABER

Düğün tarihi ve mekanı belli oldu!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler