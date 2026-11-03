Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden romantik 15. yıl kutlaması! Sinan Akçıl'ın şarkı söylediği gecede ikinci çocuk açıklaması
Birlikteliklerinde 15 yılı geride bırakan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, yakın dostlarının katıldığı özel bir organizasyonla aşklarını kutladı. Siyah dantelli şık tarzıyla göz kamaştıran Akalın, basın mensuplarının "Hira'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği "Sen benim kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Bir Google'la istersen" esprili yanıtıyla güldürdü.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt, birlikteliklerinde 15 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.
ÖZEL BİR ORGANİZASYONLA KUTLADILAR
2012 yılında nikâh masasına oturan ve Hira adında bir kızları bulunan çift, aşklarının 15'inci yılını yakın dostlarıyla birlikte düzenledikleri özel bir organizasyonla kutladı.
Gece boyunca neşeli halleriyle dikkat çeken Akalın ve Kurt, romantik pozlarıyla da adlarından söz ettirdi.
2'İNCİ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORLAR MI?
Kutlama öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, gazetecilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
2. Sayfa'nın haberine göre, Demet Akalın'a kızları Hira'ya kardeş düşünüp düşünmedikleri soruldu.
"BİR GOOGLE'LA İSTERSEN"
Ünlü şarkıcı, beklenmedik soru karşısında esprili bir yanıt verdi.
Akalın, "Sen benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Bir Google'la istersen" ifadelerini kullandı.
Şarkıcının ikinci çocuk sorusuna verdiği bu yanıt, basın mensuplarını güldürürken magazin gündeminde de dikkat çekti.
SİYAH DANTELLİ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Özel gece için şık bir kombin tercih eden Demet Akalın, siyah dantelli üstüyle göz kamaştırdı.
Okan Kurt ise eşine sade ve siyah bir kombinle eşlik etti.
Gece boyunca birlikte poz veren çiftin mutluluğu objektiflere yansırken, Akalın'ın kutlama için tercih ettiği tarz da dikkatlerden kaçmadı.
SİNAN AKÇIL'DAN ÖZEL PERFORMANS
Demet Akalın ile Okan Kurt'un 15'inci yıl kutlamasında müzik ve eğlence de eksik olmadı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, gecede şarkılar söyleyerek davetlilere keyifli anlar yaşattı.
Yakın dostlarıyla birlikte eğlenen çift, birlikteliklerinin 15'inci yılını unutulmaz anılarla taçlandırdı.
PASTANIN ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
Gecenin en özel anlarından biri de kutlama pastasının kesildiği anlar oldu.
Çift için hazırlanan pastanın üzerinde yer alan "Bir ömür boyu mutluluk" yazısı dikkat çekti.
Romantik kutlamadan kareleri Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile verdiği aşk dolu pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI
Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü.
Alişan, Sefo, Derya Uluğ, Selin Ciğerci ve Nükhet Duru gibi ünlü isimler de paylaşıma yorum yaparak çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Akalın ve Kurt'un romantik kareleri, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
AŞKLARI BİR ŞARKIYLA BAŞLAMIŞTI
Öte yandan Demet Akalın, daha önce yaptığı bir açıklamada Okan Kurt ile tanışma hikâyelerini anlatmıştı.
Ünlü şarkıcı, "Nasip Değilmiş" şarkısını seslendirdiği sırada dinleyiciler arasında bulunan Okan Kurt ile göz göze geldiklerini ve aşklarının bu karşılaşmanın ardından başladığını söylemişti.
15 YILLIK BİRLİKTELİKLERİNİ GERİDE BIRAKTILAR
2012 yılında dünyaevine giren çift, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
15 yıllık birlikteliklerini geride bırakan Demet Akalın ve Okan Kurt, aile hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adlarından söz ettirmeye devam ediyor.