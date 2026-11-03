"BİR GOOGLE'LA İSTERSEN" Ünlü şarkıcı, beklenmedik soru karşısında esprili bir yanıt verdi. Akalın, "Sen benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Bir Google'la istersen" ifadelerini kullandı. Şarkıcının ikinci çocuk sorusuna verdiği bu yanıt, basın mensuplarını güldürürken magazin gündeminde de dikkat çekti.

SİYAH DANTELLİ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ Özel gece için şık bir kombin tercih eden Demet Akalın, siyah dantelli üstüyle göz kamaştırdı. Okan Kurt ise eşine sade ve siyah bir kombinle eşlik etti. Gece boyunca birlikte poz veren çiftin mutluluğu objektiflere yansırken, Akalın'ın kutlama için tercih ettiği tarz da dikkatlerden kaçmadı.

SİNAN AKÇIL'DAN ÖZEL PERFORMANS Demet Akalın ile Okan Kurt'un 15'inci yıl kutlamasında müzik ve eğlence de eksik olmadı. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, gecede şarkılar söyleyerek davetlilere keyifli anlar yaşattı. Yakın dostlarıyla birlikte eğlenen çift, birlikteliklerinin 15'inci yılını unutulmaz anılarla taçlandırdı.

PASTANIN ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ Gecenin en özel anlarından biri de kutlama pastasının kesildiği anlar oldu. Çift için hazırlanan pastanın üzerinde yer alan "Bir ömür boyu mutluluk" yazısı dikkat çekti. Romantik kutlamadan kareleri Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile verdiği aşk dolu pozları takipçilerinin beğenisine sundu.