Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı
Her yıl Cadılar Bayramı'nda giydiği iddialı kostümlerle adından söz ettiren dünyaca ünlü model Heidi Klum, bu gelenegi bu yıl da bozmadı. New York'taki partiye kendi sol elinin devasa, kanlı ve tendon detaylı bir kopyasıyla katılan Klum, devasa tasarımıyla gecenin en çok konuşulan ismi olmayı yine başardı.
Dünyaca ünlü model ve televizyon yıldızı Heidi Klum, her yıl merakla beklenen Cadılar Bayramı partisinde yine sınırları zorladı.
31 Ekim'de New York'ta gerçekleşen ve ünlü isimlerin birbirinden iddialı kostümlerle boy gösterdiği gecede Klum, sıra dışı görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
BU KEZ DEVASA BİR ELE DÖNÜŞTÜ
Yaklaşık 25 yıldır düzenlediği Cadılar Bayramı partileriyle adından söz ettiren Heidi Klum, bu yıl kendi sol elinin devasa bir kopyasına dönüştü.
Kanlı detaylarla hazırlanan kostümde ünlü modelin yalnızca gözleri ve ağzı görünürken, elin bilek bölümünden sarkan kas ve tendon görünümleri tasarıma ürpertici bir hava kattı.
Kostümün dikkat çeken ayrıntıları arasında uzun kırmızı tırnaklar, yüzükler ve avuç içindeki çizgiler yer aldı. Klum'a gece boyunca üzerlerinde kan lekeleri bulunan sarı koruyucu kıyafetli yardımcıları eşlik etti.
FİKİR KENDİ ELİNE BAKARKEN GELDİ
Sıra dışı kostümünün hikâyesini de anlatan Klum, fikrin geçen yıl aklına geldiğini söyledi.
Kendi eline bakarken ilham aldığını belirten ünlü model, "Elime baktım ve 'Hey, sanırım bir şekilde vücudumu bunun içine sığdırabilirim' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.
5-6 SAAT SÜREN HAZIRLIK SÜRECİ
Kostümün yalnızca dış görünüşü değil, hazırlanma süreci de oldukça zahmetliydi. Aylar süren çalışmaların ardından tamamlanan tasarımı giymesi yaklaşık 5-6 saat sürdü.
Klum, etkinlik öncesinde yüzüne kanlı protezlerin uygulandığı hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin merakını artırdı.
TAŞIMASI BİLE BÜYÜK MESELE
Devasa kostümüyle gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Klum, tasarımın ağırlığından da yakındı. Ünlü model, "En zor kısmı onu taşımak. Gerçekten oldukça ağır" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.
Kostümünün içinde hareket etmekte güçlük çekmesine rağmen Klum, kırmızı halıda verdiği pozlarla gecenin yıldızı olmayı başardı.
EŞİNİ DE UNUTMADI
Gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de Klum'un kostümüne gizlediği romantik dokunuş oldu. Turnede olduğu için partiye katılamayan müzisyen eşi Tom Kaulitz, tasarımda kendine özel bir yer buldu.
"TOM'UN KÜÇÜK BİR PARÇASI BENİMLE"
Ünlü model, dev elin yüzük parmağına eşinin adının yazılı olduğu dövmeyi de ekletti. Nişan ve evlilik yüzüklerinin yanı sıra damar ve avuç içi çizgilerinin de işlendiği kostüm hakkında konuşan Klum, "Tom'un küçük bir parçası benimle" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.
GEÇMİŞTE DE ŞAŞKINLIĞA UĞRATMIŞTI
Cadılar Bayramı kostümleriyle her yıl dünya basınında geniş yer bulan Heidi Klum, daha önce de unutulmaz tasarımlara imza atmıştı.
Özellikle 2022 yılında dev bir solucan kostümüyle partiye katılması sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü model, geçmiş yıllarda Yunan mitolojisindeki Medusa'dan tavus kuşuna, dev bir robottan Michael Jackson'ın *Thriller* klibindeki kurt adama kadar pek çok farklı karaktere bürünmüştü.
CADILAR BAYRAMI'NIN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ
Kendisinin kopyalarıyla birlikte katıldığı parti ve Hindu mitolojisindeki çok kollu tanrıça Kali'den ilham alan kostümü de hafızalarda yer etmişti.
Bu yıl ise devasa el tasarımıyla geleneği sürdüren Klum, Cadılar Bayramı'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.