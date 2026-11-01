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Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı

Her yıl Cadılar Bayramı'nda giydiği iddialı kostümlerle adından söz ettiren dünyaca ünlü model Heidi Klum, bu gelenegi bu yıl da bozmadı. New York'taki partiye kendi sol elinin devasa, kanlı ve tendon detaylı bir kopyasıyla katılan Klum, devasa tasarımıyla gecenin en çok konuşulan ismi olmayı yine başardı.

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Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı

Dünyaca ünlü model ve televizyon yıldızı Heidi Klum, her yıl merakla beklenen Cadılar Bayramı partisinde yine sınırları zorladı.

31 Ekim'de New York'ta gerçekleşen ve ünlü isimlerin birbirinden iddialı kostümlerle boy gösterdiği gecede Klum, sıra dışı görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sol elinin dev kopyasına dönüşen Heidi Klum'un New York'u salladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Sol elinin dev kopyasına dönüşen Heidi Klum'un New York'u salladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BU KEZ DEVASA BİR ELE DÖNÜŞTÜ

Yaklaşık 25 yıldır düzenlediği Cadılar Bayramı partileriyle adından söz ettiren Heidi Klum, bu yıl kendi sol elinin devasa bir kopyasına dönüştü.

Kanlı detaylarla hazırlanan kostümde ünlü modelin yalnızca gözleri ve ağzı görünürken, elin bilek bölümünden sarkan kas ve tendon görünümleri tasarıma ürpertici bir hava kattı.

Kostümün dikkat çeken ayrıntıları arasında uzun kırmızı tırnaklar, yüzükler ve avuç içindeki çizgiler yer aldı. Klum'a gece boyunca üzerlerinde kan lekeleri bulunan sarı koruyucu kıyafetli yardımcıları eşlik etti.

Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı-3

FİKİR KENDİ ELİNE BAKARKEN GELDİ

Sıra dışı kostümünün hikâyesini de anlatan Klum, fikrin geçen yıl aklına geldiğini söyledi.

Kendi eline bakarken ilham aldığını belirten ünlü model, "Elime baktım ve 'Hey, sanırım bir şekilde vücudumu bunun içine sığdırabilirim' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı-4

5-6 SAAT SÜREN HAZIRLIK SÜRECİ

Kostümün yalnızca dış görünüşü değil, hazırlanma süreci de oldukça zahmetliydi. Aylar süren çalışmaların ardından tamamlanan tasarımı giymesi yaklaşık 5-6 saat sürdü.

Klum, etkinlik öncesinde yüzüne kanlı protezlerin uygulandığı hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin merakını artırdı.

Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı-5

TAŞIMASI BİLE BÜYÜK MESELE

Devasa kostümüyle gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Klum, tasarımın ağırlığından da yakındı. Ünlü model, "En zor kısmı onu taşımak. Gerçekten oldukça ağır" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

Kostümünün içinde hareket etmekte güçlük çekmesine rağmen Klum, kırmızı halıda verdiği pozlarla gecenin yıldızı olmayı başardı.

Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı-6

EŞİNİ DE UNUTMADI

Gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de Klum'un kostümüne gizlediği romantik dokunuş oldu. Turnede olduğu için partiye katılamayan müzisyen eşi Tom Kaulitz, tasarımda kendine özel bir yer buldu.

Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı-7

"TOM'UN KÜÇÜK BİR PARÇASI BENİMLE"

Ünlü model, dev elin yüzük parmağına eşinin adının yazılı olduğu dövmeyi de ekletti. Nişan ve evlilik yüzüklerinin yanı sıra damar ve avuç içi çizgilerinin de işlendiği kostüm hakkında konuşan Klum, "Tom'un küçük bir parçası benimle" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.

Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı-8

GEÇMİŞTE DE ŞAŞKINLIĞA UĞRATMIŞTI

Cadılar Bayramı kostümleriyle her yıl dünya basınında geniş yer bulan Heidi Klum, daha önce de unutulmaz tasarımlara imza atmıştı.

Özellikle 2022 yılında dev bir solucan kostümüyle partiye katılması sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü model, geçmiş yıllarda Yunan mitolojisindeki Medusa'dan tavus kuşuna, dev bir robottan Michael Jackson'ın *Thriller* klibindeki kurt adama kadar pek çok farklı karaktere bürünmüştü.

Gelenek bozmadı, yine dünyayı şoke etti: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde devasa bir el kostümüyle yine sınırları zorladı-9

CADILAR BAYRAMI'NIN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ

Kendisinin kopyalarıyla birlikte katıldığı parti ve Hindu mitolojisindeki çok kollu tanrıça Kali'den ilham alan kostümü de hafızalarda yer etmişti.

Bu yıl ise devasa el tasarımıyla geleneği sürdüren Klum, Cadılar Bayramı'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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