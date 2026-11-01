5-6 SAAT SÜREN HAZIRLIK SÜRECİ Kostümün yalnızca dış görünüşü değil, hazırlanma süreci de oldukça zahmetliydi. Aylar süren çalışmaların ardından tamamlanan tasarımı giymesi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Klum, etkinlik öncesinde yüzüne kanlı protezlerin uygulandığı hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin merakını artırdı.

TAŞIMASI BİLE BÜYÜK MESELE Devasa kostümüyle gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Klum, tasarımın ağırlığından da yakındı. Ünlü model, "En zor kısmı onu taşımak. Gerçekten oldukça ağır" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı. Kostümünün içinde hareket etmekte güçlük çekmesine rağmen Klum, kırmızı halıda verdiği pozlarla gecenin yıldızı olmayı başardı.

EŞİNİ DE UNUTMADI Gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de Klum'un kostümüne gizlediği romantik dokunuş oldu. Turnede olduğu için partiye katılamayan müzisyen eşi Tom Kaulitz, tasarımda kendine özel bir yer buldu.

"TOM'UN KÜÇÜK BİR PARÇASI BENİMLE" Ünlü model, dev elin yüzük parmağına eşinin adının yazılı olduğu dövmeyi de ekletti. Nişan ve evlilik yüzüklerinin yanı sıra damar ve avuç içi çizgilerinin de işlendiği kostüm hakkında konuşan Klum, "Tom'un küçük bir parçası benimle" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.