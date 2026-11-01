Müjde Uzman'ın yaptığı bol malzemeli omlet sosyal medyanın diline düştü: İçindekileri görenler "Bildiğin açık büfe" dedi
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman, 2 yumurtayla hazırladığı kahvaltısıyla magazin dünyasında gündem oldu. Tavaya mantar, ıspanak, yulaf, biber, soğan ve pek çok baharatı basan Uzman'ın devasa malzeme listesini gören takipçileri "Bu omlet değil, bildiğin açık büfe" yorumları yaparak durumu ti'ye aldı.
Ünlü oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı bol malzemeli omletin içindekileri paylaştı, görenlerin ağzı açık kaldı.
"BİLDİĞİN AÇIK BÜFE"
Omletin içindeki malzeme listesini gören takipçileri "Bu omlet değil, bildiğin açık büfe" yorumları yaptı.
Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre güzel oyuncunun 2 yumurtayla güne başladığı omletin içinde yok yok!
UZUN BİR MALZEME LİSTESİ
Mantar, ıspanak, yulaf, kapya biber, soğan, sarımsak, domates, maydanoz ve dereotu listenin sadece bir kısmı...
Uzman hızını alamayıp içine çörek otu, pul biber, tatlı toz biber, kurutulmuş karışık sebze tozu ve tuz-karabiber de eklemiş.
"NE VARSA TAVAYA FIRLATMIŞ"
Listeyi görenler; "Müjde Uzman omlet yapmamış, tarihi geçmek üzere olan ne varsa tavaya fırlatmış" diyerek durumu ti'ye aldı.
Bu kadar çok malzemenin bir araya geldiği bu atom omletin tadının nasıl olduğu ise büyük merak konusu oldu.