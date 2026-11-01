Mantar, ıspanak, yulaf, kapya biber, soğan, sarımsak, domates, maydanoz ve dereotu listenin sadece bir kısmı...

Listeyi görenler; "Müjde Uzman omlet yapmamış, tarihi geçmek üzere olan ne varsa tavaya fırlatmış " diyerek durumu ti'ye aldı.

Bu kadar çok malzemenin bir araya geldiği bu atom omletin tadının nasıl olduğu ise büyük merak konusu oldu.

Müjde Uzman