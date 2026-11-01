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Müjde Uzman'ın yaptığı bol malzemeli omlet sosyal medyanın diline düştü: İçindekileri görenler "Bildiğin açık büfe" dedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman, 2 yumurtayla hazırladığı kahvaltısıyla magazin dünyasında gündem oldu. Tavaya mantar, ıspanak, yulaf, biber, soğan ve pek çok baharatı basan Uzman'ın devasa malzeme listesini gören takipçileri "Bu omlet değil, bildiğin açık büfe" yorumları yaparak durumu ti'ye aldı.

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Müjde Uzman'ın yaptığı bol malzemeli omlet sosyal medyanın diline düştü: İçindekileri görenler "Bildiğin açık büfe" dedi

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı bol malzemeli omletin içindekileri paylaştı, görenlerin ağzı açık kaldı.

Müjde Uzman'ın 2 yumurtayla yaptığı devasa omlet tarifi sosyal medyada çok konuşuldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Müjde Uzman'ın 2 yumurtayla yaptığı devasa omlet tarifi sosyal medyada çok konuşuldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"BİLDİĞİN AÇIK BÜFE"

Omletin içindeki malzeme listesini gören takipçileri "Bu omlet değil, bildiğin açık büfe" yorumları yaptı.

Müjde Uzman'ın yaptığı bol malzemeli omlet sosyal medyanın diline düştü: İçindekileri görenler "Bildiğin açık büfe" dedi-3

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre güzel oyuncunun 2 yumurtayla güne başladığı omletin içinde yok yok!

Müjde Uzman'ın yaptığı bol malzemeli omlet sosyal medyanın diline düştü: İçindekileri görenler "Bildiğin açık büfe" dedi-4

UZUN BİR MALZEME LİSTESİ

Mantar, ıspanak, yulaf, kapya biber, soğan, sarımsak, domates, maydanoz ve dereotu listenin sadece bir kısmı...

Müjde Uzman'ın yaptığı bol malzemeli omlet sosyal medyanın diline düştü: İçindekileri görenler "Bildiğin açık büfe" dedi-5

Uzman hızını alamayıp içine çörek otu, pul biber, tatlı toz biber, kurutulmuş karışık sebze tozu ve tuz-karabiber de eklemiş.

Müjde Uzman'ın yaptığı bol malzemeli omlet sosyal medyanın diline düştü: İçindekileri görenler "Bildiğin açık büfe" dedi-6

"NE VARSA TAVAYA FIRLATMIŞ"

Listeyi görenler; "Müjde Uzman omlet yapmamış, tarihi geçmek üzere olan ne varsa tavaya fırlatmış" diyerek durumu ti'ye aldı.

Müjde Uzman'ın yaptığı bol malzemeli omlet sosyal medyanın diline düştü: İçindekileri görenler "Bildiğin açık büfe" dedi-7

Bu kadar çok malzemenin bir araya geldiği bu atom omletin tadının nasıl olduğu ise büyük merak konusu oldu.

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