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Seren Serengil zayıflama uğruna ölümden döndü! Çocuk sahibi olmak isterken kabus yaşadı

Geçmişte yaşadığı kilo sorunları ve peş peşe geçirdiği mide ameliyatlarıyla adeta ölümden dönen ünlü isim Seren Serengil, katıldığı YouTube programında yürek yakan açıklamalarda bulundu. Kilonun hayatında büyük bir travma olduğunu belirten Serengil, 42 kiloya düştüğünü, kemiklerinin eridiğini ve boyunun 3 santim kısalmasına neden olan sağlık savaşını anlattı.

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Seren Serengil zayıflama uğruna ölümden döndü! Çocuk sahibi olmak isterken kabus yaşadı

Bir YouTube programına konuk olan Seren Serengil, geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin samimi itiraflarda bulundu.

Kilo konusunun hayatında derin izler bıraktığını belirten Serengil, "Kilo benim gerçekten travmam" sözleriyle yaşadığı sürecin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

42 kiloya düşen Seren Serengil yaşadığı kabusu anlattı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)42 kiloya düşen Seren Serengil yaşadığı kabusu anlattı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ÇOCUK SAHİBİ OLABİLMEK İÇİN KİLO ALDI

İlk olarak mide ameliyatıyla zayıfladığını söyleyen ünlü isim, daha sonra çocuk sahibi olabilmek için kullandığı hormonlar nedeniyle yeniden kilo aldığını açıkladı.

Seren Serengil zayıflama uğruna ölümden döndü! Çocuk sahibi olmak isterken kabus yaşadı-3

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Bu dönemde bebeğini kaybettiğini ve doktorların kendisine bir daha anne olamayacağını söylediğini ifade etti.

Seren Serengil zayıflama uğruna ölümden döndü! Çocuk sahibi olmak isterken kabus yaşadı-4

ZAYIFLAMA UĞRUNA SAĞLIĞINDAN OLDU

Bir televizyon programına başlamadan önce yeniden zayıflamak istediğini anlatan Serengil, kilo alma korkusuyla gastrik bypass ameliyatı geçirdiğini söyledi.

"Bilinçli insansın, bu yola nasıl girdin?" sorusuna ise "Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm" yanıtını verdi.

Seren Serengil zayıflama uğruna ölümden döndü! Çocuk sahibi olmak isterken kabus yaşadı-5

"KEMİKLERİM ERİDİ, BOYUM 3 SANTİM KISALDI"

Ameliyatların ardından ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Serengil, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"42 kiloya kadar düştüm, safra kesem alındı. Alt midem yok. Organlarım birbirine yapışık halde. Dumping sendromu geçirdim hâlâ yemeklerden sonra yarım saat yatırıyorum. Çünkü bağırsağım fazla kesilmiş. Kemiklerim eridi, boyum 3 santim kısaldı, ölüyordum ben."

Seren Serengil zayıflama uğruna ölümden döndü! Çocuk sahibi olmak isterken kabus yaşadı-6

YEMEKLERDEN SONRA UZANMAK ZORUNDA KALIYOR

Yaşadığı sağlık problemlerinin etkilerinin hâlâ devam ettiğini söyleyen ünlü isim, özellikle yemeklerden sonra zorlandığını belirtti.

Geçirdiği operasyonların hayatını nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren Serengil'in açıklamaları, zayıflama uğruna verdiği mücadelenin ağır sonuçlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

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