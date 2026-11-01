Bir YouTube programına konuk olan Seren Serengil, geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin samimi itiraflarda bulundu. Kilo konusunun hayatında derin izler bıraktığını belirten Serengil, "Kilo benim gerçekten travmam" sözleriyle yaşadığı sürecin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

42 kiloya düşen Seren Serengil yaşadığı kabusu anlattı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) ÇOCUK SAHİBİ OLABİLMEK İÇİN KİLO ALDI İlk olarak mide ameliyatıyla zayıfladığını söyleyen ünlü isim, daha sonra çocuk sahibi olabilmek için kullandığı hormonlar nedeniyle yeniden kilo aldığını açıkladı.