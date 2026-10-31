Şef Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki popüler mekanı Anason'a, ödenemeyen vergiler yüzünden kayyum atandı.

Daily Telegraph'ın haberine göre, söz konusu restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları borcu birikti. Bu rakamın güncel Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 72,4 milyon TL olduğu ifade edildi.