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Milyonluk vergi borcu ödenemedi! Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki restoranına kayyum atandı

Şef Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’da işlettiği Anason restoranı, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi. Restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne yaklaşık 72,4 milyon TL borcu olduğu belirtildi.

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Milyonluk vergi borcu ödenemedi! Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki restoranına kayyum atandı

Şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde 2015 yılında hizmete açtığı Anason restoranı, biriken vergi borçları sebebiyle kayyum yönetimine geçti. Süreçle ilgili detaylar ve işletmenin borç yükü kamuoyuna yansıdı.

Şef Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki popüler mekanı Anason'a, ödenemeyen vergiler yüzünden kayyum atandı.Şef Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki popüler mekanı Anason'a, ödenemeyen vergiler yüzünden kayyum atandı.

Daily Telegraph'ın haberine göre, söz konusu restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları borcu birikti. Bu rakamın güncel Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 72,4 milyon TL olduğu ifade edildi.

2015 senesinde kapılarını açan işletmenin Avustralya Vergi Dairesi'ne yüklü miktarda borcu olduğu belirtildi.2015 senesinde kapılarını açan işletmenin Avustralya Vergi Dairesi'ne yüklü miktarda borcu olduğu belirtildi.

Gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, işletmenin yaklaşık beş yıldır ciddi mali sıkıntılarla mücadele ettiğini söyledi.

Somer Sivrioğlu.Somer Sivrioğlu.

Restoranın genel olarak işleyişinde bir sorun olmadığını belirten Sivrioğlu, zor dönemde biriken vergi borçlarını ödeyemediklerini dile getirdi.

Restoranın toplam vergi borcu 2 milyon 60 bin Avustralya Doları seviyesinde olduğu aktarıldı.Restoranın toplam vergi borcu 2 milyon 60 bin Avustralya Doları seviyesinde olduğu aktarıldı.

İşletmeyi faaliyetlerine devam ettirmek istediklerini aktaran Sivrioğlu, küçük işletmeler için sunulan yapılandırma programına yaptıkları başvurunun kabul edilmediğini belirtti.

Konu hakkında bilgi veren Somer Sivrioğlu, mekanın uzun süredir ekonomik pürüzlerle mücadele ettiğini saklamadı.Konu hakkında bilgi veren Somer Sivrioğlu, mekanın uzun süredir ekonomik pürüzlerle mücadele ettiğini saklamadı.

Ardından 30 aylık bir ödeme planı için yeniden başvurduklarını söyleyen Sivrioğlu, bu başvuruya dört aydan uzun süre yanıt beklediklerini ifade etti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Anason restoranının hizmet vermeyi sürdürdüğünü vurgulayan Sivrioğlu, tedarikçilere, çalışanlara ve diğer alacaklılara herhangi bir borçlarının bulunmadığını dile getirdi. Sivrioğlu, işletmenin tek borcunun Avustralya Vergi Dairesi'ne olduğunu kaydetti.

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