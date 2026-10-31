Milyonluk vergi borcu ödenemedi! Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki restoranına kayyum atandı
Şef Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’da işlettiği Anason restoranı, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi. Restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne yaklaşık 72,4 milyon TL borcu olduğu belirtildi.
Şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde 2015 yılında hizmete açtığı Anason restoranı, biriken vergi borçları sebebiyle kayyum yönetimine geçti. Süreçle ilgili detaylar ve işletmenin borç yükü kamuoyuna yansıdı.
Daily Telegraph'ın haberine göre, söz konusu restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları borcu birikti. Bu rakamın güncel Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 72,4 milyon TL olduğu ifade edildi.
Gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, işletmenin yaklaşık beş yıldır ciddi mali sıkıntılarla mücadele ettiğini söyledi.
Restoranın genel olarak işleyişinde bir sorun olmadığını belirten Sivrioğlu, zor dönemde biriken vergi borçlarını ödeyemediklerini dile getirdi.
İşletmeyi faaliyetlerine devam ettirmek istediklerini aktaran Sivrioğlu, küçük işletmeler için sunulan yapılandırma programına yaptıkları başvurunun kabul edilmediğini belirtti.
Ardından 30 aylık bir ödeme planı için yeniden başvurduklarını söyleyen Sivrioğlu, bu başvuruya dört aydan uzun süre yanıt beklediklerini ifade etti.
Anason restoranının hizmet vermeyi sürdürdüğünü vurgulayan Sivrioğlu, tedarikçilere, çalışanlara ve diğer alacaklılara herhangi bir borçlarının bulunmadığını dile getirdi. Sivrioğlu, işletmenin tek borcunun Avustralya Vergi Dairesi'ne olduğunu kaydetti.
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