Durumdan haberi bile yokmuş! Bahar Şahin'in platonik aşkı için kurduğu sosyal medya planı
"Zalim İstanbul", "Gülümse Kaderine", "Hiç" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Bahar Şahin, yaptığı platonik aşk itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarp Bozkurt'la olan sohbetinde kalbini kaptırdığı kişiyi açıklayan Şahin, dikkat çekmek için kurduğu sosyal medya planıyla adından söz ettirdi.
Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren genç ve yetenekli oyuncu Bahar Şahin, özel hayatına dair yaptığı son açıklamalarla gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Sarp Bozkurt'la bir araya geldiği neşeli ve samimi anlarda, kalbinin boş olmadığını ancak yaşanan durumun tamamen tek taraflı kaldığını itiraf etti.
Sohbetin koyulaştığı anlarda arkadaşına içini döken Bahar Şahin, "Ben birine aşık oldum ama platonik vallahi" diyerek duygularını paylaştı.
Bu beklenmedik çıkış karşısında şaşıran Sarp Bozkurt, durumun detaylarını öğrenmeye çalışırken asıl sürpriz Şahin'in devam cümlesiyle geldi.
Aşık olduğu kişinin Bozkurt tarafından da takip edildiğini belirten genç oyuncu, gizli hayranlığını gözler önüne serdi.
Hedefindeki kişinin dikkatini çekmek ve kendini fark ettirmek adına ilginç bir yöntem düşünen Şahin, Sarp Bozkurt'a dönerek "Beni bugün story atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diye, görsün beni. Olur mu?" sözleriyle yardım talebinde bulundu. Bozkurt'un şaşkınlıkla karşıladığı bu talep, ikili arasındaki eğlenceli diyaloğu doruğa çıkardı.
Aralarındaki tesadüfi bağa değinen ve "Bir baktım Sarp abiyle takipleşiyorum" diyen Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'un "Tamam, haberi yok yani?" şeklindeki teyidine "Yok" yanıtını vererek gizliliğini koruduğunu vurguladı.
Sosyal medyanın diliyle aşkını duyurmaya çalışan oyuncunun bu cesur ve sevimli hamlesi kısa sürede gündem olurken, kalbini çalan gizemli kişinin kim olduğu merak konusu haline geldi.