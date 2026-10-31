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Durumdan haberi bile yokmuş! Bahar Şahin'in platonik aşkı için kurduğu sosyal medya planı

"Zalim İstanbul", "Gülümse Kaderine", "Hiç" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Bahar Şahin, yaptığı platonik aşk itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarp Bozkurt'la olan sohbetinde kalbini kaptırdığı kişiyi açıklayan Şahin, dikkat çekmek için kurduğu sosyal medya planıyla adından söz ettirdi.

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Durumdan haberi bile yokmuş! Bahar Şahin'in platonik aşkı için kurduğu sosyal medya planı

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren genç ve yetenekli oyuncu Bahar Şahin, özel hayatına dair yaptığı son açıklamalarla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

ʺZalim İstanbulʺ ve ʺGülümse Kaderineʺ gibi projelerle tanınan oyuncu Bahar Şahin, yaptığı özel hayat açıklamasıyla dikkat çekti.ʺZalim İstanbulʺ ve ʺGülümse Kaderineʺ gibi projelerle tanınan oyuncu Bahar Şahin, yaptığı özel hayat açıklamasıyla dikkat çekti.

Sarp Bozkurt'la bir araya geldiği neşeli ve samimi anlarda, kalbinin boş olmadığını ancak yaşanan durumun tamamen tek taraflı kaldığını itiraf etti.

Sarp Bozkurt ile samimi bir sohbet gerçekleştiren oyuncu, kalbini kaptırdığı kişinin platonik aşkı olduğunu açıkladı.Sarp Bozkurt ile samimi bir sohbet gerçekleştiren oyuncu, kalbini kaptırdığı kişinin platonik aşkı olduğunu açıkladı.

Sohbetin koyulaştığı anlarda arkadaşına içini döken Bahar Şahin, "Ben birine aşık oldum ama platonik vallahi" diyerek duygularını paylaştı.

ʺBen birine aşık oldum ama platonik vallahiʺ diyen Bahar Şahin, aşık olduğu kişinin Sarp Bozkurt tarafından da takip edildiğini belirtti.ʺBen birine aşık oldum ama platonik vallahiʺ diyen Bahar Şahin, aşık olduğu kişinin Sarp Bozkurt tarafından da takip edildiğini belirtti.

Bu beklenmedik çıkış karşısında şaşıran Sarp Bozkurt, durumun detaylarını öğrenmeye çalışırken asıl sürpriz Şahin'in devam cümlesiyle geldi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Aşık olduğu kişinin Bozkurt tarafından da takip edildiğini belirten genç oyuncu, gizli hayranlığını gözler önüne serdi.

Aşık olduğu kişinin dikkatini çekmek için plan yapan Şahin, ʺBeni bugün story atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diyeʺ diyerek yardım istedi.Aşık olduğu kişinin dikkatini çekmek için plan yapan Şahin, ʺBeni bugün story atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diyeʺ diyerek yardım istedi.

Hedefindeki kişinin dikkatini çekmek ve kendini fark ettirmek adına ilginç bir yöntem düşünen Şahin, Sarp Bozkurt'a dönerek "Beni bugün story atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diye, görsün beni. Olur mu?" sözleriyle yardım talebinde bulundu. Bozkurt'un şaşkınlıkla karşıladığı bu talep, ikili arasındaki eğlenceli diyaloğu doruğa çıkardı.

Sosyal medya üzerinden hedefindeki kişiye ulaşmayı amaçlayan güzel oyuncunun heyecanlı ve samimi halleri izleyenleri güldürdü.Sosyal medya üzerinden hedefindeki kişiye ulaşmayı amaçlayan güzel oyuncunun heyecanlı ve samimi halleri izleyenleri güldürdü.

Aralarındaki tesadüfi bağa değinen ve "Bir baktım Sarp abiyle takipleşiyorum" diyen Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'un "Tamam, haberi yok yani?" şeklindeki teyidine "Yok" yanıtını vererek gizliliğini koruduğunu vurguladı.

Karşı tarafın bu durumdan tamamen habersiz olduğunu vurgulayan Şahin, platonik aşkının gizli kaldığını ifade etti.Karşı tarafın bu durumdan tamamen habersiz olduğunu vurgulayan Şahin, platonik aşkının gizli kaldığını ifade etti.

Sosyal medyanın diliyle aşkını duyurmaya çalışan oyuncunun bu cesur ve sevimli hamlesi kısa sürede gündem olurken, kalbini çalan gizemli kişinin kim olduğu merak konusu haline geldi.

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