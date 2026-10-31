ʺBen birine aşık oldum ama platonik vallahiʺ diyen Bahar Şahin, aşık olduğu kişinin Sarp Bozkurt tarafından da takip edildiğini belirtti. Bu beklenmedik çıkış karşısında şaşıran Sarp Bozkurt, durumun detaylarını öğrenmeye çalışırken asıl sürpriz Şahin'in devam cümlesiyle geldi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Aşık olduğu kişinin Bozkurt tarafından da takip edildiğini belirten genç oyuncu, gizli hayranlığını gözler önüne serdi.

Aşık olduğu kişinin dikkatini çekmek için plan yapan Şahin, ʺBeni bugün story atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diyeʺ diyerek yardım istedi. Hedefindeki kişinin dikkatini çekmek ve kendini fark ettirmek adına ilginç bir yöntem düşünen Şahin, Sarp Bozkurt'a dönerek "Beni bugün story atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diye, görsün beni. Olur mu?" sözleriyle yardım talebinde bulundu. Bozkurt'un şaşkınlıkla karşıladığı bu talep, ikili arasındaki eğlenceli diyaloğu doruğa çıkardı.

Sosyal medya üzerinden hedefindeki kişiye ulaşmayı amaçlayan güzel oyuncunun heyecanlı ve samimi halleri izleyenleri güldürdü. Aralarındaki tesadüfi bağa değinen ve "Bir baktım Sarp abiyle takipleşiyorum" diyen Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'un "Tamam, haberi yok yani?" şeklindeki teyidine "Yok" yanıtını vererek gizliliğini koruduğunu vurguladı.