Canlı performansı sosyal medyanın diline düştü! 90'ların efsane ismi Tayfun Duygulu tepkilere sert çıktı
90'lı yıllara "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla damga vuran pop müziğin efsane ismi Tayfun Duygulu, konuk olduğu canlı yayında şarkı söylerken detone olunca sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler karşısında sessizliğini bozan ünlü sanatçı, adeta ateş püskürdü. Tayfun Duygulu’ya ilk destek ise "Değerin ebediyete göçtüğünde anlaşılacak" diyen eşi Isabella Duygulu’dan geldi.
Bir dönemin müzik listelerini altüst eden Tayfun Duygulu, katıldığı bir program sonrası magazin gündemine bomba gibi düştü. Irmak Arıcı'nın programına konuk olan ve efsaneleştiği "Hadi Yine İyisin" şarkısını canlı yayında akustik olarak seslendiren ünlü sanatçı, performans sırasında detone olunca sosyal medyadaki acımasız yorumların odağı haline geldi.
90'lar Türkçe popunun en parlak dönemlerine damga vuran Tayfun Duygulu, Irmak Arıcı'nın programında canlı performans sergiledi.
Ancak ikonik şarkısını seslendirirken detone olması, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Performansın kesitleri dijital platformlarda yayılırken, yapılan olumsuz ve alaycı yorumlar ünlü müzisyeni çileden çıkardı.
Kendi müzik kariyerine, aldığı eğitime ve birikimine vurgu yaparak zehir zemberek bir açıklama yayımlayan Tayfun Duygulu, kendisine haksızlık yapıldığını savundu.
Yaşanan olaya ve gelen tepkilere sinirlenen ünlü isim, klavye başındakilere sitem ederek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Bir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerim. Ne tek şarkılık sanatçıyım ne de kimsenin stres tahtasıyım!"
Eleştirilerin dozunu aşan kişilere meslek hayatını ve eğitim geçmişini hatırlatan ünlü sanatçı, tepkisinin devamında "Yersiz yorum yapanlar geçtiğim yollardan geçip, aldığım eğitimi alsın. Sonra beni yargılasın." ifadelerini kullandı.
İLK DESTEK EŞTEN!
Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu tartışmaya sanatçının eşi Isabella Duygulu da dahil oldu. Eşinin maruz kaldığı eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Isabella Duygulu, yaptığı yorumla adeta içini döktü.
Isabella Duygulu, duygusal ve bir o kadar da sarsıcı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sen görünenden ve bilinenden daha fazlasısın. Ve ne acı ki değerin tıpkı diğer ünlülerde olduğu gibi ebediyete göçtüğünde anlaşılacak."
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