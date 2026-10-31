Acımasız yorumlara sinirlenen ünlü şarkıcı, sert bir dille suskunluğunu bozdu. Kendi müzik kariyerine, aldığı eğitime ve birikimine vurgu yaparak zehir zemberek bir açıklama yayımlayan Tayfun Duygulu, kendisine haksızlık yapıldığını savundu.

ʺBir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerimʺ diyen sanatçı, yılların birikimine sahip bir müzisyen olduğunu vurguladı. Yaşanan olaya ve gelen tepkilere sinirlenen ünlü isim, klavye başındakilere sitem ederek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerim. Ne tek şarkılık sanatçıyım ne de kimsenin stres tahtasıyım!"

Eleştirilere sert çıkan Tayfun Duygulu, ʺNe tek şarkılık sanatçıyım, ne de kimsenin stres tahtasıyım!!ʺ sözleriyle kırgınlığını ve öfkesini açıkladı. Eleştirilerin dozunu aşan kişilere meslek hayatını ve eğitim geçmişini hatırlatan ünlü sanatçı, tepkisinin devamında "Yersiz yorum yapanlar geçtiğim yollardan geçip, aldığım eğitimi alsın. Sonra beni yargılasın." ifadelerini kullandı.