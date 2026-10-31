UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Canlı performansı sosyal medyanın diline düştü! 90'ların efsane ismi Tayfun Duygulu tepkilere sert çıktı

90'lı yıllara "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla damga vuran pop müziğin efsane ismi Tayfun Duygulu, konuk olduğu canlı yayında şarkı söylerken detone olunca sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler karşısında sessizliğini bozan ünlü sanatçı, adeta ateş püskürdü. Tayfun Duygulu’ya ilk destek ise "Değerin ebediyete göçtüğünde anlaşılacak" diyen eşi Isabella Duygulu’dan geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Canlı performansı sosyal medyanın diline düştü! 90'ların efsane ismi Tayfun Duygulu tepkilere sert çıktı

Bir dönemin müzik listelerini altüst eden Tayfun Duygulu, katıldığı bir program sonrası magazin gündemine bomba gibi düştü. Irmak Arıcı'nın programına konuk olan ve efsaneleştiği "Hadi Yine İyisin" şarkısını canlı yayında akustik olarak seslendiren ünlü sanatçı, performans sırasında detone olunca sosyal medyadaki acımasız yorumların odağı haline geldi.

1990'lı yıllara ʺHadi Yine İyisinʺ şarkısıyla damga vuran Tayfun Duygulu, canlı performansı sonrası gelen yorumlarla gündeme geldi.1990'lı yıllara ʺHadi Yine İyisinʺ şarkısıyla damga vuran Tayfun Duygulu, canlı performansı sonrası gelen yorumlarla gündeme geldi.

90'lar Türkçe popunun en parlak dönemlerine damga vuran Tayfun Duygulu, Irmak Arıcı'nın programında canlı performans sergiledi.

Efsane şarkısını canlı olarak söyleyen Duygulu, performans sırasında detone olunca olumsuz eleştirilerin odağı oldu.Efsane şarkısını canlı olarak söyleyen Duygulu, performans sırasında detone olunca olumsuz eleştirilerin odağı oldu.

Ancak ikonik şarkısını seslendirirken detone olması, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Performansın kesitleri dijital platformlarda yayılırken, yapılan olumsuz ve alaycı yorumlar ünlü müzisyeni çileden çıkardı.

Acımasız yorumlara sinirlenen ünlü şarkıcı, sert bir dille suskunluğunu bozdu.Acımasız yorumlara sinirlenen ünlü şarkıcı, sert bir dille suskunluğunu bozdu.

Kendi müzik kariyerine, aldığı eğitime ve birikimine vurgu yaparak zehir zemberek bir açıklama yayımlayan Tayfun Duygulu, kendisine haksızlık yapıldığını savundu.

ʺBir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerimʺ diyen sanatçı, yılların birikimine sahip bir müzisyen olduğunu vurguladı.ʺBir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerimʺ diyen sanatçı, yılların birikimine sahip bir müzisyen olduğunu vurguladı.

Yaşanan olaya ve gelen tepkilere sinirlenen ünlü isim, klavye başındakilere sitem ederek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerim. Ne tek şarkılık sanatçıyım ne de kimsenin stres tahtasıyım!"

Eleştirilere sert çıkan Tayfun Duygulu, ʺNe tek şarkılık sanatçıyım, ne de kimsenin stres tahtasıyım!!ʺ sözleriyle kırgınlığını ve öfkesini açıkladı.Eleştirilere sert çıkan Tayfun Duygulu, ʺNe tek şarkılık sanatçıyım, ne de kimsenin stres tahtasıyım!!ʺ sözleriyle kırgınlığını ve öfkesini açıkladı.

Eleştirilerin dozunu aşan kişilere meslek hayatını ve eğitim geçmişini hatırlatan ünlü sanatçı, tepkisinin devamında "Yersiz yorum yapanlar geçtiğim yollardan geçip, aldığım eğitimi alsın. Sonra beni yargılasın." ifadelerini kullandı.

Eşine destek veren Isabella Duygulu, ʺSen görünenden ve bilinenden daha fazlasısınʺ diyerek eşinin sanatsal yönüne dikkat çekti.Eşine destek veren Isabella Duygulu, ʺSen görünenden ve bilinenden daha fazlasısınʺ diyerek eşinin sanatsal yönüne dikkat çekti.

İLK DESTEK EŞTEN!

Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu tartışmaya sanatçının eşi Isabella Duygulu da dahil oldu. Eşinin maruz kaldığı eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Isabella Duygulu, yaptığı yorumla adeta içini döktü.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Isabella Duygulu, duygusal ve bir o kadar da sarsıcı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sen görünenden ve bilinenden daha fazlasısın. Ve ne acı ki değerin tıpkı diğer ünlülerde olduğu gibi ebediyete göçtüğünde anlaşılacak."

Gülşah Saraçoğlu'nun modaevine mühür! Çalışanların sigortasız çalışma şikayetine yanıt gecikmedi
SONRAKİ HABER

Saraçoğlu'na mühürlenme şoku!

 Milyonluk vergi borcu ödenemedi! Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki restoranına kayyum atandı
ÖNCEKİ HABER

Şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranına kayyum atandı
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler