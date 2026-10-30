Banyoda dehşeti yaşadı! Nefise Karatay’ın yüzüne duşakabin patladı
Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, geçirdiği rahatsızlığın ardından bu kez evinde talihsiz bir kaza yaşadı. Patlayan duş kabini nedeniyle yaralanan Karatay, "Nazar diyorum" diyerek yaşadıklarını paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş, kusma ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle 4 gün boyunca zorlu bir hastane süreci geçiren Survivor şampiyonu Nefise Karatay, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini yine endişelendirdi.
Yarışma sonrası özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Nefise Karatay, evinde talihsiz bir kaza atlattı.
Banyonun cam duvarlarının parçalandığı anları ve kolundaki yaraları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, yaşadığı üst üste talihsizliklere isyan etti.
Karatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duş kabininin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum" ifadelerine yer vererek yaşadığı şoku dile getirdi.
Kısa süre önce geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından ev kazasıyla sarsılan genç isme takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.
NE OLMUŞTU?
Survivor 2023 şampiyonu Karatay, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. Karatay, karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye gitmişti.
Karatay, yaşadıklarını "4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu" sözleriyle anlatmıştı.