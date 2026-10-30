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Banyoda dehşeti yaşadı! Nefise Karatay’ın yüzüne duşakabin patladı

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, geçirdiği rahatsızlığın ardından bu kez evinde talihsiz bir kaza yaşadı. Patlayan duş kabini nedeniyle yaralanan Karatay, "Nazar diyorum" diyerek yaşadıklarını paylaştı.

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Banyoda dehşeti yaşadı! Nefise Karatay’ın yüzüne duşakabin patladı

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş, kusma ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle 4 gün boyunca zorlu bir hastane süreci geçiren Survivor şampiyonu Nefise Karatay, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini yine endişelendirdi.

Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay, yarışma sonrasında da özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay, yarışma sonrasında da özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Yarışma sonrası özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Nefise Karatay, evinde talihsiz bir kaza atlattı.

Evinin banyosunda cam kabinin parçalandığı anları takipçileriyle paylaşan Karatay, yaşadığı şoku gözler önüne serdi.Evinin banyosunda cam kabinin parçalandığı anları takipçileriyle paylaşan Karatay, yaşadığı şoku gözler önüne serdi.

Banyonun cam duvarlarının parçalandığı anları ve kolundaki yaraları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, yaşadığı üst üste talihsizliklere isyan etti.

Sağlık sorunlarının ardından talihsiz bir ev kazası geçiren Nefise Karatay, patlayan duş kabini nedeniyle kolundan hafif şekilde yaralandı.Sağlık sorunlarının ardından talihsiz bir ev kazası geçiren Nefise Karatay, patlayan duş kabini nedeniyle kolundan hafif şekilde yaralandı.

Karatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duş kabininin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum" ifadelerine yer vererek yaşadığı şoku dile getirdi.

Yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen ʺNazar diyorumʺ diyerek teselli bulan Survivor şampiyonu, sevenlerini endişelendirdi.Yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen ʺNazar diyorumʺ diyerek teselli bulan Survivor şampiyonu, sevenlerini endişelendirdi.

Kısa süre önce geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından ev kazasıyla sarsılan genç isme takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle 4 gün boyunca zorlu bir hastane süreci geçirdiğini açıklamıştı.Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle 4 gün boyunca zorlu bir hastane süreci geçirdiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Survivor 2023 şampiyonu Karatay, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. Karatay, karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye gitmişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Karatay, yaşadıklarını "4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu" sözleriyle anlatmıştı.

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