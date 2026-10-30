Sağlık sorunlarının ardından talihsiz bir ev kazası geçiren Nefise Karatay, patlayan duş kabini nedeniyle kolundan hafif şekilde yaralandı. Karatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duş kabininin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum" ifadelerine yer vererek yaşadığı şoku dile getirdi.

Yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen ʺNazar diyorumʺ diyerek teselli bulan Survivor şampiyonu, sevenlerini endişelendirdi. Kısa süre önce geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından ev kazasıyla sarsılan genç isme takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.