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Beslenmede 2 kural! 80’e merdiven dayayan Erol Evgin’in gençlik sırrı

79 yaşındaki sanatçı Erol Evgin, katıldığı televizyon programında genç kalma sırlarını hayranlarıyla paylaştı. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını anlatan Evgin'in "Kendimi eşime teslim ettim" sözleri dikkat çekti.

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Beslenmede 2 kural! 80’e merdiven dayayan Erol Evgin’in gençlik sırrı

Müzik dünyasındaki başarısı ve enerjisiyle adından söz ettiren Erol Evgin, özel hayatına ve dinç kalma formülüne ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Ünlü sanatçı, programda yaptığı değerlendirmelerde sağlıklı yaşamın temel taşlarını paylaştı:

"İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum. Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Emel onları organize ediyor."

ʺKendimi eşime teslim ettimʺ diyen Erol Evgin, özel beslenme programını tamamen eşi Emel Evgin'in organize ettiğini belirtti.ʺKendimi eşime teslim ettimʺ diyen Erol Evgin, özel beslenme programını tamamen eşi Emel Evgin'in organize ettiğini belirtti.

Açıklamalarında eşine duyduğu güveni öne çıkaran Evgin, "Kendimi eşime teslim ettim. Gayet iyi besliyor beni. Çok fazla takıntı yapmam yani. Her şey, takıntı yapmam kafaya da takmam. Çocuklar neden mutludur? Bir de hep meşguldür çocuklar. Ben de hep meşgulüm" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaşam ilkelerini sıralayan Evgin, glutensiz ve laktozsuz beslenme düzenini titizlikle uyguladığını açıkladı.Sağlıklı yaşam ilkelerini sıralayan Evgin, glutensiz ve laktozsuz beslenme düzenini titizlikle uyguladığını açıkladı.

Evgin'in bu açıklamaları programda en çok konuşulan konular arasında yer alırken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

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