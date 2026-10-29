"Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettiğim gerçek dışı iddialar ve kişilik haklarıma yönelik sistematik saldırılar karşısında artık bazı gerçekleri açıklama gereği duyuyorum. Öncelikle, Kadir İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değildir. Mal varlığı, birlikte yaşadığımız evimizden, eski üç otomobilden ve bankadaki bir miktar birikiminden ibarettir. Kurbağa koleksiyonu ise maddi değil, manevi değeri olan küçük eşyalardan oluşmaktadır. Sözü edilen 25 Rolex saat ve benzeri iddialar tamamen uydurmadır."

Kadir İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu yönündeki iddiaları reddeden Jülide Kural, sanatçının mal varlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

VASİYETİN AYRINTILARINI İLK KEZ ANLATTI

T24'e konuşan Kural, Kadir İnanır'ın 2015 yılında birlikte yaşadıkları evi, 2022 yılında ise tüm mal varlığını ve isim haklarını kendisine vasiyet ettiğini belirtti. Vasiyetnamenin hazırlanma sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"2015 yılında birlikte yaşadığımız evi, 2022 yılında ise tüm mal varlığını ve isim haklarını bana vasiyet etmiştir. Son vasiyetnamesi, aynı gün alınan devlet hastanesi raporuyla, noter ve iki tanık huzurunda düzenlenmiştir. Yaşamı boyunca kimsenin iradesine teslim olmayan Kadir İnanır'ın, ölümünden sonra da özgür iradesine saygı gösterilmelidir."