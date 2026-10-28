Sibel Can ile galeri sahibi arasındaki 14 yıllık lüks cip davasında şok gelişme: Galerici bu kez ünlü şarkıcıya haciz gönderdi
Sibel Can'ın 2012 yılında sıfır kilometre diye satın aldığı ancak ABD'den ithal edilen 2009 model ikinci el çıktıktan sonra polisin el koyduğu lüks cip davasında sular durulmuyor. Davayı kazanan ünlü sanatçıya galeri sahibi Şahin Mehmet Çelik bu kez yaklaşık 9 milyon liralık güncel araç bedeli ve haciz talebiyle karşılık verdi.
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 2012 yılında satın aldığı lüks cip nedeniyle başlayan ve yıllardır devam eden hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Otomobilin ikinci el olmasına rağmen sıfır araç gibi satıldığını öne sürerek dava açan sanatçı ile galerinin sahibi Şahin Mehmet Çelik arasındaki anlaşmazlık yeniden gündeme taşındı.
DAVADA YENİ BOYUT
Show Haber'e konuşan Çelik, mahkeme kararlarına rağmen aracın kendilerine teslim edilmediğini ve alacağını tahsil edemediğini ileri sürdü.
Çelik'in açıklamalarına göre taraflar arasındaki anlaşmazlık, bu kez yaklaşık 9 milyon liralık araç bedeli ve haciz iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.
BU KEZ GALERİCİ SİBEL CAN'A HACİZ GÖNDERDİ
Şahin Mehmet Çelik, dava sürecinde verilen kararların ardından Sibel Can'a haciz gönderdiğini açıkladı.
Çelik, Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk kararında aleyhine hüküm kurulduğunu, ancak istinaf incelemesinde kararın bozulduğunu belirtti.
KARŞILIKLI ALACAK VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Araçlarla ilgili herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını savunan Çelik, mahkeme kararları doğrultusunda karşılıklı alacak ve ödeme yükümlülüklerinin ortaya çıktığını ileri sürdü.
Çelik, kendisinin de Sibel Can'dan alacaklı olduğunu iddia ederek haciz işlemi başlattığını ifade etti.
9 MİLYON LİRALIK CİP İDDİASI
Galerici Çelik'in açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise otomobilin güncel değeri oldu.
Çelik, Sibel Can'dan geri alınması gerektiğini savunduğu cipin bugüne kadar kendilerine teslim edilmediğini öne sürdü. Otomobilin 2020 veya 2021 yılında satılmış olabileceğini iddia eden Çelik, aracın geri verilmemesi halinde güncel bedelinin ödenmesi gerektiğini belirtti.
Çelik'e göre söz konusu otomobilin bugünkü değeri yaklaşık 9 milyon lirayı buluyor.
SİBEL CAN'IN AVUKATINDAN YANIT GELDİ
Show Haber'in ulaştığı Sibel Can'ın avukatı ise galericinin iddialarına karşı çıktı.
Sanatçının bilirkişi raporlarına dayanarak ikinci el otomobili sıfır gibi sattığı belirtilen şirkete karşı açtığı davayı kazandığını ifade eden avukat, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan kişinin hukuken korunacak bir menfaatinin bulunmadığını savundu.
Tarafların birbirinden farklı açıklamaları, uzun süredir devam eden davayı yeniden gündeme taşıdı.
NE OLMUŞTU?
Sibel Can, 2012 yılında lüks bir cip satın aldı. Ancak otomobilin ithalat işlemleriyle ilgili yapılan incelemeler sonucunda aracın daha önce ABD'de kullanıldığı ve 2009 model olduğu ortaya çıktı.
İthalat sırasında aracın değerinin düşük gösterilerek daha az vergi ödendiği yönündeki tespitler üzerine polis, Sibel Can'ın cipine el koydu.
Mağdur olduğunu belirten sanatçı, otomobili kendisine sıfır gibi satan şirkete karşı hukuki süreç başlattı.
317 BİN LİRA VE FAİZİNE HÜKMEDİLDİ
Sibel Can'ın açtığı davayı inceleyen Tüketici Mahkemesi, şirketin sanatçıya 317 bin lirayı faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.
Ancak sanatçı, mahkeme kararına rağmen alacağını tahsil edemediğini belirterek icra takibi başlatma kararı aldı.
O dönem galerinin yeni bir araç verme teklifini kabul etmeyen Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernaz, "Haciz başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.
GALERİ SAHİBİNE 4 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
Sibel Can, 2017 yılında galeri sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında, ikinci el otomobili kendisine sıfır gibi sattığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.
Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Çelik'in, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Davaya bakan İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Çelik'in nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmederek 4 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezası verdi.
"BİNLERCE ARAÇTAN 44'Ü İNCELENDİ"
Dava sürecinde hakkındaki suçlamaları reddeden Şahin Mehmet Çelik, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"2012 yılında yurtdışından ithal edilen araçlarla ilgili yapılan araştırmada benim şirketimin yaptığı binlerce araç içerisinden 44 araçla ilgili evrak şüphesinden bahisle gümrük müfettişi incelemesi yapıldı ve gümrük müfettişi raporları uyarınca şüphe duyulan araç ithalatlarıyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme heyeti ancak 11 aracı inceleme fırsatı buldu ve incelenen 11 araçtan 1 tanesi de şu an önünüzde olan dava dosyasına konu oldu. Bu dava konusu araç halen gümrükte hazır haldedir. Teslim edilip edilmediğini bilmiyorum çünkü muhatap araç sahibidir biz devreden çıkmış durumdayız."
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Çelik hakkında verdiği mahkûmiyet kararını inceledi. İstinaf Mahkemesi, dosyadaki delillerin yeniden değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu.
Dosya, yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi. Çelik, son açıklamasında yargılamanın devam ettiğini belirtti.