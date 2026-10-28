Çelik, kendisinin de Sibel Can'dan alacaklı olduğunu iddia ederek haciz işlemi başlattığını ifade etti.

Araçlarla ilgili herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını savunan Çelik, mahkeme kararları doğrultusunda karşılıklı alacak ve ödeme yükümlülüklerinin ortaya çıktığını ileri sürdü.

Çelik'e göre söz konusu otomobilin bugünkü değeri yaklaşık 9 milyon lirayı buluyor.

Çelik, Sibel Can'dan geri alınması gerektiğini savunduğu cipin bugüne kadar kendilerine teslim edilmediğini öne sürdü. Otomobilin 2020 veya 2021 yılında satılmış olabileceğini iddia eden Çelik, aracın geri verilmemesi halinde güncel bedelinin ödenmesi gerektiğini belirtti.

Galerici Çelik'in açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise otomobilin güncel değeri oldu.

Sanatçının bilirkişi raporlarına dayanarak ikinci el otomobili sıfır gibi sattığı belirtilen şirkete karşı açtığı davayı kazandığını ifade eden avukat, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan kişinin hukuken korunacak bir menfaatinin bulunmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Sibel Can, 2012 yılında lüks bir cip satın aldı. Ancak otomobilin ithalat işlemleriyle ilgili yapılan incelemeler sonucunda aracın daha önce ABD'de kullanıldığı ve 2009 model olduğu ortaya çıktı.

İthalat sırasında aracın değerinin düşük gösterilerek daha az vergi ödendiği yönündeki tespitler üzerine polis, Sibel Can'ın cipine el koydu.

Mağdur olduğunu belirten sanatçı, otomobili kendisine sıfır gibi satan şirkete karşı hukuki süreç başlattı.