"Gerektiğinde tokatlamayı bilirim" 90'ların ünlü ismi Burak Kut'tan ego çıkışı!
90'lı yıllara damga vuran Burak Kut, şöhret ve ego üzerine yaptığı "Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim" şeklindeki sert çıkışıyla magazin gündemine damga vurdu. Şöhret dünyasındaki duruşunu ve egoyla kurduğu hassas dengeyi anlatan ünlü sanatçı, dikkat çeken açıklamalara imza attı.
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Burak Kut, şöhret kavramı ve egoyla olan imtihanını içtenlikle paylaştı. Yıllar boyunca sanat dünyasının içinde edindiği tecrübeleri aktaran popçu, kendi iç dünyasında kurduğu dengeyi anlattı.
"EGOM TERBİYELİDİR"
Şöhretin getirdiği güç ve ego yönetimi hakkında konuşan Burak Kut, yıllar içinde kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi şu dikkat çeken sözlerle özetledi: "Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim."
Bu çıkışıyla şöhret dünyasındaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyan ünlü sanatçı, sınırların aşıldığı noktada tavrının net olduğunu ifade etti.
YouTube'da yayınlanan Jülide Ateş'in programına konuk olan Burak Kut, bir dönem gözlerden uzak kalmasının yanlış anlaşıldığını belirtti. Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmediği için müziği bıraktığının sanıldığını söyleyen sanatçı, aslında çok fazla şarkı biriktirdiğini ve yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu dile getirdi.
Kut, "Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı." ifadelerini kullandı. Şarkıcı, yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da "Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım" sözleriyle açıkladı.
Müziğin yanında başka bir tutkusu olduğunu da belirten sanatçı, "Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan" diye konuştu.
ESTETİK AÇIKLAMASI
Öte yandan estetik uzmanı olan doktor eşi Cansen Yeni'nin kendisine müdahalede bulunduğu yönündeki iddialara da değinen ünlü isim, eşinin kendisine yaptığı herhangi bir estetik işlem bulunmadığını söyledi.