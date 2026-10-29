Ünlü popçu, müzik kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. YouTube'da yayınlanan Jülide Ateş'in programına konuk olan Burak Kut, bir dönem gözlerden uzak kalmasının yanlış anlaşıldığını belirtti. Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmediği için müziği bıraktığının sanıldığını söyleyen sanatçı, aslında çok fazla şarkı biriktirdiğini ve yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu dile getirdi.

Ünlü isim, yeni albüm hazırlığında olduğunun müjdesini verdi. Kut, "Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı." ifadelerini kullandı. Şarkıcı, yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da "Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım" sözleriyle açıkladı. Müziğin yanında başka bir tutkusu olduğunu da belirten sanatçı, "Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan" diye konuştu.