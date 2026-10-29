Patlayan flaşlar karşısında hiç istifini bozmadı! Mustafa Mert Koç'un gizemli arkadaşıyla Bebek kaçamağı
Müzisyen ve oyuncu Mustafa Mert Koç, Bebek'te bir kadın arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı. Patlayan flaşlar karşısında rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, yanındaki gizemli hanımefendiyle ilgili sorulara tek kelimelik yanıt verdi.
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TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, oyuncu Mustafa Mert Koç, önceki gün Bebek'te bir hanımefendiyle birlikte objektiflere yansıdı.
Patlayan flaşlar karşısında oldukça rahat davranan oyuncu, muhabirleri selamlayarak trafiğin aktığını belirtti.
Yanındaki hanımefendinin kim olduğu sorulan Koç, "Arkadaşım" yanıtını verdi. Muhabirlere teşekkür eden oyuncu, akan trafikte yoluna devam etti.
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