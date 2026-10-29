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Patlayan flaşlar karşısında hiç istifini bozmadı! Mustafa Mert Koç'un gizemli arkadaşıyla Bebek kaçamağı

Müzisyen ve oyuncu Mustafa Mert Koç, Bebek'te bir kadın arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı. Patlayan flaşlar karşısında rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, yanındaki gizemli hanımefendiyle ilgili sorulara tek kelimelik yanıt verdi.

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Patlayan flaşlar karşısında hiç istifini bozmadı! Mustafa Mert Koç'un gizemli arkadaşıyla Bebek kaçamağı

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, oyuncu Mustafa Mert Koç, önceki gün Bebek'te bir hanımefendiyle birlikte objektiflere yansıdı.

Müzisyen ve oyuncu Mustafa Mert Koç, Bebek'te bir kadın arkadaşıyla araç içinde seyir halindeyken objektiflere yansıdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Müzisyen ve oyuncu Mustafa Mert Koç, Bebek'te bir kadın arkadaşıyla araç içinde seyir halindeyken objektiflere yansıdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Patlayan flaşlar karşısında oldukça rahat davranan oyuncu, muhabirleri selamlayarak trafiğin aktığını belirtti.

Yanındaki hanımefendi için ʺArkadaşımʺ açıklamasını yapan Mustafa Mert Koç, muhabirlere teşekkür ederek Bebek'ten ayrıldı.Yanındaki hanımefendi için ʺArkadaşımʺ açıklamasını yapan Mustafa Mert Koç, muhabirlere teşekkür ederek Bebek'ten ayrıldı.

Yanındaki hanımefendinin kim olduğu sorulan Koç, "Arkadaşım" yanıtını verdi. Muhabirlere teşekkür eden oyuncu, akan trafikte yoluna devam etti.

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