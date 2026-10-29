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6 aylık hamile Alina Boz'dan samimi itiraf! Umut Evirgen doğacak kızları için tek bir dilekte bulundu

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, doğacak kız bebeklerinin annesinin güzelliğini ve çalışkanlığını almasını istediklerini açıkladı. Altı aylık hamile olan Boz, bu süreçte hiçbir aşerme yaşamadığını belirtti.

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6 aylık hamile Alina Boz'dan samimi itiraf! Umut Evirgen doğacak kızları için tek bir dilekte bulundu

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, kız bebek bekleyen oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Boz, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.Boz, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Hamilelik hakkında konuşan Boz, "Güzel geçiyor. Çalışmadığım bu dönemdeyim. Aşermem yok" dedi.

Ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde aşermediğini dile getirdi.Ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde aşermediğini dile getirdi.

Evirgen ise "Altıncı aya giriyoruz, hiçbir şey istemedi" ifadelerini kullandı. Çift, bebeklerinin hangi özellikleri almasını istediklerini de anlattı.

Umut Evirgen, doğacak bebeğinin annesi Alina Boz'a benzemesini istediğini dile getirdi.Umut Evirgen, doğacak bebeğinin annesi Alina Boz'a benzemesini istediğini dile getirdi.

Boz, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir, hızlı ve doğru karar verir" derken; Evirgen, "Yüzde yüz annesine çeksin. Güzelliği... Benim gibi kara olmasın" diye konuştu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

'İHMALKARLIK VAR'

Avcılar'daki kentsel dönüşüm yıkımında annesi Olga Boz'un yaşadığı binanın hasar görmesine tepki gösteren Alina Boz, "İhmalkarlık yüzünden insan hayatı tehlikeye atılıyor. Deprem için binalar tabii ki yenilensin ama başkalarının canı riske edilmesin. Annemin apartmanı molozla doldu, resmen atlayarak çıkıyorlar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.

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