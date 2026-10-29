6 aylık hamile Alina Boz'dan samimi itiraf! Umut Evirgen doğacak kızları için tek bir dilekte bulundu
Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, doğacak kız bebeklerinin annesinin güzelliğini ve çalışkanlığını almasını istediklerini açıkladı. Altı aylık hamile olan Boz, bu süreçte hiçbir aşerme yaşamadığını belirtti.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, kız bebek bekleyen oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Hamilelik hakkında konuşan Boz, "Güzel geçiyor. Çalışmadığım bu dönemdeyim. Aşermem yok" dedi.
Evirgen ise "Altıncı aya giriyoruz, hiçbir şey istemedi" ifadelerini kullandı. Çift, bebeklerinin hangi özellikleri almasını istediklerini de anlattı.
Boz, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir, hızlı ve doğru karar verir" derken; Evirgen, "Yüzde yüz annesine çeksin. Güzelliği... Benim gibi kara olmasın" diye konuştu.
'İHMALKARLIK VAR'
Avcılar'daki kentsel dönüşüm yıkımında annesi Olga Boz'un yaşadığı binanın hasar görmesine tepki gösteren Alina Boz, "İhmalkarlık yüzünden insan hayatı tehlikeye atılıyor. Deprem için binalar tabii ki yenilensin ama başkalarının canı riske edilmesin. Annemin apartmanı molozla doldu, resmen atlayarak çıkıyorlar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.