Umut Evirgen, doğacak bebeğinin annesi Alina Boz'a benzemesini istediğini dile getirdi.

Boz, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir, hızlı ve doğru karar verir" derken; Evirgen, "Yüzde yüz annesine çeksin. Güzelliği... Benim gibi kara olmasın" diye konuştu.