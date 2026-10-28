19 yaşındaki oğlunu toprağa verdikten günler sonra acı haber geldi: Yazar Cem Akaş hayatını kaybetti!
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş'ın acı haberi, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Akaş, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlunun vefatıyla sarsılmıştı.
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş yaşamını yitirdi. Akaş'ın vefat haberi, genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Can Yayınları'nın sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Ünlü yazarın bir süredir kanserle hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.
EVLAT ACISIYLA SARSILMIŞTI
Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Evlat acısıyla sarsılan acılı baba, oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Elektronik sigaranın olası zararlarına ve yarattığı tehlikelere vurgu yapan Cem Akaş, tüm ailelere uyarılarda bulunarak kamuoyunda büyük bir farkındalık yaratmıştı.Can Akaş hayatını kaybetti!
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