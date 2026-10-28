Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş yaşamını yitirdi. Akaş'ın vefat haberi, genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Can Yayınları'nın sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Ünlü yazarın bir süredir kanserle hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

Cem Akaş ve Esra Özdoğan çiftinin 19 yaşındaki oğlu Can Akaş 19 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

EVLAT ACISIYLA SARSILMIŞTI

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Evlat acısıyla sarsılan acılı baba, oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Elektronik sigaranın olası zararlarına ve yarattığı tehlikelere vurgu yapan Cem Akaş, tüm ailelere uyarılarda bulunarak kamuoyunda büyük bir farkındalık yaratmıştı.

Can Akaş hayatını kaybetti!

Cem Akaş

Can Akaş