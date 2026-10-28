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19 yaşındaki oğlunu toprağa verdikten günler sonra acı haber geldi: Yazar Cem Akaş hayatını kaybetti!

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş'ın acı haberi, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Akaş, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlunun vefatıyla sarsılmıştı.

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19 yaşındaki oğlunu toprağa verdikten günler sonra acı haber geldi: Yazar Cem Akaş hayatını kaybetti!

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş yaşamını yitirdi. Akaş'ın vefat haberi, genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Can Yayınları'nın sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Ünlü yazarın bir süredir kanserle hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

Cem Akaş ve Esra Özdoğan çiftinin 19 yaşındaki oğlu Can Akaş 19 Ekim'de yaşamını yitirmişti.Cem Akaş ve Esra Özdoğan çiftinin 19 yaşındaki oğlu Can Akaş 19 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

EVLAT ACISIYLA SARSILMIŞTI

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Evlat acısıyla sarsılan acılı baba, oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Elektronik sigaranın olası zararlarına ve yarattığı tehlikelere vurgu yapan Cem Akaş, tüm ailelere uyarılarda bulunarak kamuoyunda büyük bir farkındalık yaratmıştı.

Can Akaş hayatını kaybetti!
Can Akaş hayatını kaybetti! Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaşın acı günüCan Akaş hayatını kaybetti! Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaşın acı günü
Can Akaş hayatını kaybetti! Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın acı günü

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