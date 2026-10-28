Evlendikten sonra sakin bir hayat seçtiğini belirten Erdoğan, magazin dünyasından uzaklaşmak istediğini vurguladı.

Konuyla ilgili Posta'ya konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Numaramı ve her şeyimi değiştirdim. Evlendikten sonra magazinden ve her şeyden uzaklaştım. Video sebebiyle çok yazan oldu ama uzun bir süre daha uzak kalmak istiyorum."

Emrah

Tayfun Erdoğan