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"Numaramı değiştirdim uzaklaşmak istiyorum" Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan metro videosunun arka planını anlattı

Şarkıcı Emrah ile yıllardır gerilim yaşayan oğlu Tayfun Erdoğan'ın paylaştığı metro videosu sosyal medyayı salladı. Görüntülerin ardından Emrah'a yönelik tepki yağarken, olay yaratan videonun gerçeğini Tayfun Erdoğan açıkladı.

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"Numaramı değiştirdim uzaklaşmak istiyorum" Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan metro videosunun arka planını anlattı

Türk müzik dünyasının tanınan isimlerinden şarkıcı Emrah, özel hayatı ve oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Tayfun Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı toplu taşıma görüntüsü, baba-oğul arasındaki mesafeyi yeniden akıllara getirdi.

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın paylaştığı metro videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın paylaştığı metro videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Kısa sürede yayılan video sonrası sosyal medya kullanıcıları, Emrah'ın mal varlığına vurgu yaparak ünlü sanatçıyı hedef alan eleştirilerde bulundu.

Görüntülerin hızla yayılması, baba-oğul arasındaki geçmişten bu yana süregelen mesafeyi yeniden tartışmaya açtı.Görüntülerin hızla yayılması, baba-oğul arasındaki geçmişten bu yana süregelen mesafeyi yeniden tartışmaya açtı.

Görüntülerin farklı yorumlanması ve babasına yönelik sert bir tepki dalgasına dönüşmesi üzerine Tayfun Erdoğan sessizliğini bozdu.

Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Tayfun Erdoğan, olay yaratan videonun gerçeğini kamuoyuyla paylaştı.Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Tayfun Erdoğan, olay yaratan videonun gerçeğini kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımın magazin basınına yansıma biçimine şaşırdığını belirten Erdoğan, videonun sanılanın aksine Türkiye'de kaydedilmediğini vurguladı.

Videonun Türkiye'de çekilmediğini belirten Erdoğan, görüntülerin Azerbaycan ziyareti anısı olduğunu söyledi.Videonun Türkiye'de çekilmediğini belirten Erdoğan, görüntülerin Azerbaycan ziyareti anısı olduğunu söyledi.

"AZERBAYCAN'DA ÇEKİLMİŞTİ"

Görüntülerin Azerbaycan ziyareti sırasında hatıra amaçlı çekildiğini ifade eden Erdoğan, videoyu sıradan bir anı olarak paylaştığını kaydetti.

Paylaşımın yanlış anlaşılmasına şaşırdığını ifade eden Tayfun Erdoğan, olayların büyümesinden rahatsızlık duydu.Paylaşımın yanlış anlaşılmasına şaşırdığını ifade eden Tayfun Erdoğan, olayların büyümesinden rahatsızlık duydu.

"NUMARAMI DEĞİŞTİRDİM, UZAKLAŞMAK İSTİYORUM"

Evlendikten sonra magazin dünyasından ve kamuoyunun önünden tamamen uzak bir yaşamı tercih ettiğini dile getiren Tayfun Erdoğan, gelen yoğun tepkiler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Evlendikten sonra sakin bir hayat seçtiğini belirten Erdoğan, magazin dünyasından uzaklaşmak istediğini vurguladı.Evlendikten sonra sakin bir hayat seçtiğini belirten Erdoğan, magazin dünyasından uzaklaşmak istediğini vurguladı.

Konuyla ilgili Posta'ya konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Numaramı ve her şeyimi değiştirdim. Evlendikten sonra magazinden ve her şeyden uzaklaştım. Video sebebiyle çok yazan oldu ama uzun bir süre daha uzak kalmak istiyorum."

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