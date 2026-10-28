Hande Erçel, uluslararası ününü sosyal mecralara da taşımayı sürdürüyor. Son olarak NBA liginin gözde isimlerinden Devin Booker'ın Erçel'in fotoğrafını beğenmesi magazin takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yıldız basketbolcunun bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.