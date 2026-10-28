Kendall Jenner'ın eski sevgilisiydi: NBA starından Hande Erçel'in paylaşımına sürpriz dokunuş!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez oyunculuk performansıyla değil, sosyal medyada dünya yıldızlarından aldığı etkileşimlerle adından söz ettiriyor. Kendall Jenner'ın eski sevgilisi, NBA starı Devin Booker'ın Erçel'in paylaşımına bıraktığı sürpriz beğeni magazin gündemini salladı.
Hande Erçel, uluslararası ününü sosyal mecralara da taşımayı sürdürüyor. Son olarak NBA liginin gözde isimlerinden Devin Booker'ın Erçel'in fotoğrafını beğenmesi magazin takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yıldız basketbolcunun bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
KENDALL JENNER GÜNDEME GELMİŞTİ
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile 2020 yılında başlayan ve uzun süre magazin manşetlerini süsleyen ilişkisiyle tanınan Devin Booker, çalkantılı ayrılık süreçlerinin ardından yollarını tamamen ayırmıştı.
Jenner ile olan birlikteliğiyle sık sık tık rekorları kıran ünlü basketbolcu, bu kez Hande Erçel'in sosyal medya hesabına bıraktığı beğeniyle radara takıldı.
ARON PIPER DA TAKİBE ALMIŞTI
Hande Erçel'in sınırları aşan popülaritesi ilk kez bir dünya starının dikkatini çekmiyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz eylül ayında, Elite'te 'Ander' karakterine hayat veren İspanyol oyuncu Aron Piper da Erçel'i Instagram hesabından takibe alarak büyük ses getirmişti.
Piper'ın ardından Devin Booker'ın da oyuncunun paylaşımlarına kayıtsız kalamaması, "Hande Erçel uluslararası isimlerin radarlarından çıkmıyor" yorumlarına neden oldu.