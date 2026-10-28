Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücük yağmuru! Doğum gününde aşka geldi
43 yaşına giren Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum gününü kutlayan Başak Dizer, eşine olan sevgisini sosyal medya hesabından art arda yayınladığı romantik karelerle gösterdi. Dizer’in “İyi ki doğdun aşk” notu ve paylaştığı özel story'ler kısa sürede magazin gündemine oturdu.
Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bu kez sosyal medyada paylaştıkları doğum günü kareleriyle adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlayan Başak Dizer, Instagram hesabının hikaye (story) kısmından eşiyle birlikte çekildiği neşeli ve samimi anları takipçileriyle paylaştı.
"İYİ Kİ DOĞDUN AŞK"
2016 yılında dünyaevine giren ve mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek gösterilen ikilisinin Kurt Efe adında bir oğulları bulunuyor. Zaman zaman aile hayatlarına dair nadir kareler sunan çiftten Başak Dizer, 43 yaşına basan eşinin doğum günü onuruna peş peşe romantik paylaşımlar yaptı.
Fotoğrafların üzerindeki romantik ifadeler ve çiftin neşeli halleri dikkat çekerken, hayranları bu paylaşımlara beğeni yağdırdı. Öte yandan mutlu çiftin sakin yaşam tarzı ve uyumlu stilleri bir kez daha beğeni topladı.