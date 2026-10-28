Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bu kez sosyal medyada paylaştıkları doğum günü kareleriyle adından söz ettirdi.

2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ikilinin doğum gününde verdiği bu poz çok konuşuldu.

Ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlayan Başak Dizer, Instagram hesabının hikaye (story) kısmından eşiyle birlikte çekildiği neşeli ve samimi anları takipçileriyle paylaştı.

Başak Dizer'in ʺİyi ki doğdun aşkʺ notuyla ve pasta emojisiyle paylaştığı o kare büyük ilgi gördü.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞK"

2016 yılında dünyaevine giren ve mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek gösterilen ikilisinin Kurt Efe adında bir oğulları bulunuyor. Zaman zaman aile hayatlarına dair nadir kareler sunan çiftten Başak Dizer, 43 yaşına basan eşinin doğum günü onuruna peş peşe romantik paylaşımlar yaptı.

Başak Dizer, 43 yaşına basan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafların üzerindeki romantik ifadeler ve çiftin neşeli halleri dikkat çekerken, hayranları bu paylaşımlara beğeni yağdırdı. Öte yandan mutlu çiftin sakin yaşam tarzı ve uyumlu stilleri bir kez daha beğeni topladı.