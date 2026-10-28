Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Cenk Eren, 13 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek 30'uncu yıl özel şovu öncesinde Kıbrıs'taki dinleyicileriyle bir araya geldi.

Sahnede sanat yaşamına ve Türkiye'deki müzik piyasasına dair konuşan Eren, kendi tarzını diğer sanatçılardan ayrı bir yere koydu.

Sahnede kendi sanat anlayışını değerlendiren Eren, kendisini ʺbutik starʺ olarak tanımladı.

"TÜRKİYE'DE 5 YILDIZLI STAR ÇOK"

Türkiye'de çok kıymetli isimlerin olduğunu belirten Cenk Eren, sahnede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çok kıymetli starlar var. 5 yıldızlı star çok Türkiye'de. Bense daha butik bir starım."