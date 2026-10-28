Dikkat çeken benzetme! Cenk Eren kendisini "butik star" olarak tanımladı
Profesyonel sanat hayatının 30'uncu yılını Bostancı Gösteri Merkezi'nde kutlamaya hazırlanan Cenk Eren, Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, kendisini "butik star" olarak tanımlayarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Cenk Eren, 13 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek 30'uncu yıl özel şovu öncesinde Kıbrıs'taki dinleyicileriyle bir araya geldi.
Sahnede sanat yaşamına ve Türkiye'deki müzik piyasasına dair konuşan Eren, kendi tarzını diğer sanatçılardan ayrı bir yere koydu.
"TÜRKİYE'DE 5 YILDIZLI STAR ÇOK"
Türkiye'de çok kıymetli isimlerin olduğunu belirten Cenk Eren, sahnede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de çok kıymetli starlar var. 5 yıldızlı star çok Türkiye'de. Bense daha butik bir starım."
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes 5 yıldızlı otelde tatil yapmak, yeri geldiğinde de çok şık bir butik otelde konaklamak ister. Ben kendi şarkıcılığımı öyle görüyorum."
30'UNCU YILA ÖZEL KUTLAMA
Kıbrıs konserinde sergilediği performansın ardından gözler ünlü sanatçının 30'uncu yıl kutlamasına çevrildi. Cenk Eren, profesyonel müzik kariyerinin 30'uncu yaşını 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek özel bir sahne şovu ve repertuvarla kutlayacak.