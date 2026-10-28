UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Dikkat çeken benzetme! Cenk Eren kendisini "butik star" olarak tanımladı

Profesyonel sanat hayatının 30'uncu yılını Bostancı Gösteri Merkezi'nde kutlamaya hazırlanan Cenk Eren, Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, kendisini "butik star" olarak tanımlayarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Dikkat çeken benzetme! Cenk Eren kendisini "butik star" olarak tanımladı

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Cenk Eren, 13 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek 30'uncu yıl özel şovu öncesinde Kıbrıs'taki dinleyicileriyle bir araya geldi.

Konser maratonunu sürdüren ünlü şarkıcı, son olarak Kıbrıs'ta sahne alarak dinleyicileriyle buluştu.Konser maratonunu sürdüren ünlü şarkıcı, son olarak Kıbrıs'ta sahne alarak dinleyicileriyle buluştu.

Sahnede sanat yaşamına ve Türkiye'deki müzik piyasasına dair konuşan Eren, kendi tarzını diğer sanatçılardan ayrı bir yere koydu.

Sahnede kendi sanat anlayışını değerlendiren Eren, kendisini ʺbutik starʺ olarak tanımladı.Sahnede kendi sanat anlayışını değerlendiren Eren, kendisini ʺbutik starʺ olarak tanımladı.

"TÜRKİYE'DE 5 YILDIZLI STAR ÇOK"

Türkiye'de çok kıymetli isimlerin olduğunu belirten Cenk Eren, sahnede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çok kıymetli starlar var. 5 yıldızlı star çok Türkiye'de. Bense daha butik bir starım."

Türkiye'de çok sayıda 5 yıldızlı star bulunduğunu belirten ünlü sanatçı, kendi çizgisini anlattı.Türkiye'de çok sayıda 5 yıldızlı star bulunduğunu belirten ünlü sanatçı, kendi çizgisini anlattı.

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes 5 yıldızlı otelde tatil yapmak, yeri geldiğinde de çok şık bir butik otelde konaklamak ister. Ben kendi şarkıcılığımı öyle görüyorum."

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

30'UNCU YILA ÖZEL KUTLAMA

Kıbrıs konserinde sergilediği performansın ardından gözler ünlü sanatçının 30'uncu yıl kutlamasına çevrildi. Cenk Eren, profesyonel müzik kariyerinin 30'uncu yaşını 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek özel bir sahne şovu ve repertuvarla kutlayacak.

Anne adaylarının trendini sert sözlerle eleştirdi: Seda Sayan "Şımarıklık" diyerek tepki gösterdi
SONRAKİ HABER

Baby shower çıkışı: "Şımarıklık"

 Bir rüya gördü uyandığında her şey değişti! Deniz Baysal'ı tasavvufa yönlendiren süreç
ÖNCEKİ HABER

Manevi dünyasındaki değişimi anlattı
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler