Bir rüya gördü uyandığında her şey değişti! Deniz Baysal'ı tasavvufa yönlendiren süreç
Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, katıldığı bir programda iç dünyasında yaşadığı kırılma noktasını paylaştı. Son iki senelik süreçte inançla kurduğu bağı baştan tanımlayan oyuncu, gördüğü bir rüyanın ardından hayatının kolaylaştığını söyledi ve Ayşe Şasa projesinin kendisi için yeni bir dönem başlattığını ifade etti.
Ünlü oyuncu Deniz Baysal, konuk olduğu bir programda iç dünyasında yaşadığı dönüşümü ve kendisini etkileyen süreçleri paylaştı.
İnancın kendisine huzur verdiğini belirten ünlü oyuncu, yaşadığı deneyimlerin hayata bakış açısını baştan aşağı yenilediğini aktardı.
"İNSANIN ALLAH'I BULMASININ NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
ABtalks programına konuk olan Baysal, inanç konusunda konuşan insanların bazen kişiyi uzaklaştırabildiğini dile getirdi.
Baysal, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:
"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu iki sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettiğim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum."
Sunucunun rüyanın detaylarını sorması üzerine özel kalmasını istediğini belirten Baysal, hissettiği duyguyu ölüm üzerinden tarif etti.
Oyuncu, "Anlatmayayım, rüyalar çok anlatılmaz derler. Ölümü gördüm diyebilirim, ne kadar hafif bir şey olduğunu... Hissettiğim şeyi tarif edemem" açıklamasında bulundu.
HAYATINDA YENİ BİR KAPI AÇTI
Zihnindeki bu dönüşümün somut bir projeyle pekiştiğini belirten Baysal, Ayşe Şasa yapımının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.
Baysal, "Biz TRT tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı" dedi.