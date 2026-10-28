Gördüğü bir rüyanın ardından hayata bakış açısının hafiflediğini söyleyen Baysal, edindiği tecrübeyi paylaştı.

Baysal, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu iki sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettiğim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum."