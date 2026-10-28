Cinsiyet öğrenme partilerini eleştiren ünlü sanatçı, bu tür organizasyonları şımarıklık olarak nitelendirdi. "Eskiler daha dikkat ederlerdi." diyen Sayan sözlerini şöyle sürdürdü: "Derlerdi ki 'Doğuma yakın oda dizin'. Nazar değmesin diye. Şimdi böyle şımarık şımarık şeyler yapıyorlar."

Seda Sayan’ın baby shower çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını kısa sürede ikiye böldü. SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Seda Sayan'ın baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerine yönelik açıklamaları, sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş bir etkileşim aldı. Kullanıcılar sanatçının bu çıkışı karşısında farklı görüşler savundu.

Sanatçının açıklamalarına destek veren bir kesim, kutlamaların gereğinden fazla abartıldığını savundu. Bir kısım kullanıcı Sayan'ın geleneksel doğum hazırlıklarına vurgu yapan sözlerine destek vererek, günümüzde bu tür kutlamaların gereğinden fazla abartıldığını ifade etti.