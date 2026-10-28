Anne adaylarının trendini sert sözlerle eleştirdi: Seda Sayan "Şımarıklık" diyerek tepki gösterdi
Ünlü sanatçı Seda Sayan, anne adayları arasında son yıllarda popüler hale gelen baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerini hedef aldı. Bu tür organizasyonları irite edici ve şımarıklık olarak değerlendiren Sayan, eski geleneksel doğum hazırlıklarını hatırlattı.
Günümüz trendleri ile geçmişteki alışkanlıkları karşılaştıran Seda Sayan, doğum öncesinde düzenlenen büyük kutlamalara karşı olduğunu dile getirdi.
Eskiden nazar değmemesi için hazırlıkların daha dikkatli yürütüldüğünü belirten Sayan, yeni nesil organizasyon anlayışını eleştirdi.
"ESKİLER NAZAR DEĞMESİN DİYE DİKKAT EDERDİ"
Seda Sayan, anne adaylarının tercih ettiği bu partiler hakkında konuşurken şu ifadeleri kullandı:
"Ben baby shower'lara karşıyım. Eskiden bebeğin odası doğuma yakın yapılırdı. Baby shower, cinsiyet öğrenme partisi bunlar şımarıklık. Çok irite edici. Bir de bunları çıkardılar."
"Eskiler daha dikkat ederlerdi." diyen Sayan sözlerini şöyle sürdürdü: "Derlerdi ki 'Doğuma yakın oda dizin'. Nazar değmesin diye. Şimdi böyle şımarık şımarık şeyler yapıyorlar."
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Seda Sayan'ın baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerine yönelik açıklamaları, sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş bir etkileşim aldı. Kullanıcılar sanatçının bu çıkışı karşısında farklı görüşler savundu.
Bir kısım kullanıcı Sayan'ın geleneksel doğum hazırlıklarına vurgu yapan sözlerine destek vererek, günümüzde bu tür kutlamaların gereğinden fazla abartıldığını ifade etti.
Diğer bir kısım kullanıcı ise baby shower ve cinsiyet partilerinin aileler açısından mutluluğu paylaşma amacı taşıdığını belirterek ünlü sanatçının eleştirilerine katılmadıklarını dile getirdi. Sayan'ın tepkisi, yeni nesil kutlama alışkanlıkları üzerine kapsamlı bir tartışma başlattı.