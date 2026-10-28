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Anne adaylarının trendini sert sözlerle eleştirdi: Seda Sayan "Şımarıklık" diyerek tepki gösterdi

Ünlü sanatçı Seda Sayan, anne adayları arasında son yıllarda popüler hale gelen baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerini hedef aldı. Bu tür organizasyonları irite edici ve şımarıklık olarak değerlendiren Sayan, eski geleneksel doğum hazırlıklarını hatırlattı.

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Anne adaylarının trendini sert sözlerle eleştirdi: Seda Sayan "Şımarıklık" diyerek tepki gösterdi

Günümüz trendleri ile geçmişteki alışkanlıkları karşılaştıran Seda Sayan, doğum öncesinde düzenlenen büyük kutlamalara karşı olduğunu dile getirdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Eskiden nazar değmemesi için hazırlıkların daha dikkatli yürütüldüğünü belirten Sayan, yeni nesil organizasyon anlayışını eleştirdi.

Seda Sayan, anne adayları arasında yaygınlaşan baby shower partilerine karşı olduğunu açıkladı.Seda Sayan, anne adayları arasında yaygınlaşan baby shower partilerine karşı olduğunu açıkladı.

"ESKİLER NAZAR DEĞMESİN DİYE DİKKAT EDERDİ"

Seda Sayan, anne adaylarının tercih ettiği bu partiler hakkında konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Ben baby shower'lara karşıyım. Eskiden bebeğin odası doğuma yakın yapılırdı. Baby shower, cinsiyet öğrenme partisi bunlar şımarıklık. Çok irite edici. Bir de bunları çıkardılar."

Cinsiyet öğrenme partilerini eleştiren ünlü sanatçı, bu tür organizasyonları şımarıklık olarak nitelendirdi.Cinsiyet öğrenme partilerini eleştiren ünlü sanatçı, bu tür organizasyonları şımarıklık olarak nitelendirdi.

"Eskiler daha dikkat ederlerdi." diyen Sayan sözlerini şöyle sürdürdü: "Derlerdi ki 'Doğuma yakın oda dizin'. Nazar değmesin diye. Şimdi böyle şımarık şımarık şeyler yapıyorlar."

Seda Sayan’ın baby shower çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını kısa sürede ikiye böldü.Seda Sayan’ın baby shower çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını kısa sürede ikiye böldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Seda Sayan'ın baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerine yönelik açıklamaları, sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş bir etkileşim aldı. Kullanıcılar sanatçının bu çıkışı karşısında farklı görüşler savundu.

Sanatçının açıklamalarına destek veren bir kesim, kutlamaların gereğinden fazla abartıldığını savundu.Sanatçının açıklamalarına destek veren bir kesim, kutlamaların gereğinden fazla abartıldığını savundu.

Bir kısım kullanıcı Sayan'ın geleneksel doğum hazırlıklarına vurgu yapan sözlerine destek vererek, günümüzde bu tür kutlamaların gereğinden fazla abartıldığını ifade etti.

Sayan’ın eleştirilerine katılmayan kullanıcılar ise bu partilerin ailevi bir mutluluk paylaşımı olduğunu ifade etti.Sayan’ın eleştirilerine katılmayan kullanıcılar ise bu partilerin ailevi bir mutluluk paylaşımı olduğunu ifade etti.

Diğer bir kısım kullanıcı ise baby shower ve cinsiyet partilerinin aileler açısından mutluluğu paylaşma amacı taşıdığını belirterek ünlü sanatçının eleştirilerine katılmadıklarını dile getirdi. Sayan'ın tepkisi, yeni nesil kutlama alışkanlıkları üzerine kapsamlı bir tartışma başlattı.

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