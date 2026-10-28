Futboldan sonra bileklerde de kapıştılar! Harry Kane, Lamine Yamal ve Mbappé'nin milyondan başlayan saat yarışı
Londra'da düzenlenen 2026 Ballon d'Or gala töreni, sadece yeşil sahaların değil kırmızı halıdaki lüks saatlerin de dev rekabetine sahne oldu. Kariyerinin ilk Altın Top ödülünü kucaklayan Harry Kane, katalogda yer almayan 1.3 milyon dolar değerindeki özel Rolex Daytona "Blue Sapphire" modeliyle bilek yarışının da mutlak galibi oldu.
Londra'da düzenlenen 2026 Ballon d'Or gala töreni, sadece yeşil sahaların değil, kırmızı halıdaki lüks saatlerin de kıyasıya rekabetine sahne oldu.
Tıpkı futbol ödüllerinde olduğu gibi, yıldızların bileklerindeki bu gizli yarışın mutlak kazananı da yine Harry Kane oldu.
ZİRVEYE YERLEŞTİ
Sezon boyunca sergilediği muazzam performansla kariyerinin ilk Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kaldıran İngiliz golcü, rakiplerine saat konusunda da fark atarak podyumun zirvesine yerleşti.
Gecenin şampiyonu, sadece özel müşterilere sunulan ve standart kataloglarda yer almayan yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar değerindeki Rolex Daytona "Blue Sapphire" modeliyle bu lüks rekabeti lider tamamladı.
REKABETE İDDİALI GİRİŞ
Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre bu lüks yarışta Kane'in en yakın takipçilerinden biri, Yılın En İyi Genç Yeteneği ödülünü alan 19 yaşındaki Lamine Yamal oldu.
Yaklaşık 275 bin dolar değerindeki 18 ayar pembe altın Richard Mille "Extra Flat" modelini takan genç yıldız, ezber bozan tarzıyla rekabete iddialı bir giriş yaptı.
BİLEKTEKİ YARIŞTA GERİDE KALDI
Ballon d'Or oylamasında Kane'in hemen ardında kalan Kylian Mbappé ise bilekteki yarışta da geride kaldı.
Hublot'tan vazgeçmeyen Mbappé 31 bin dolarlık sarı altın saatiyle asil bir sadelik sunsa da Kane'in Rolex'i karşısında podyumun üçüncü sırasında kaldı.
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