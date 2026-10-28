Tıpkı futbol ödüllerinde olduğu gibi, yıldızların bileklerindeki bu gizli yarışın mutlak kazananı da yine Harry Kane oldu.

Londra'da düzenlenen 2026 Ballon d'Or gala töreni, sadece yeşil sahaların değil, kırmızı halıdaki lüks saatlerin de kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Gecenin şampiyonu, sadece özel müşterilere sunulan ve standart kataloglarda yer almayan yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar değerindeki Rolex Daytona "Blue Sapphire" modeliyle bu lüks rekabeti lider tamamladı.

2026 Ballon d'Or gecesinde Harry Kane 1.3 milyon dolarlık Rolex saatiyle şov yaptı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

REKABETE İDDİALI GİRİŞ

Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre bu lüks yarışta Kane'in en yakın takipçilerinden biri, Yılın En İyi Genç Yeteneği ödülünü alan 19 yaşındaki Lamine Yamal oldu.

Yaklaşık 275 bin dolar değerindeki 18 ayar pembe altın Richard Mille "Extra Flat" modelini takan genç yıldız, ezber bozan tarzıyla rekabete iddialı bir giriş yaptı.