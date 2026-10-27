Sakarya Sapanca'daki kaza iddialarına Furkan Kızılay'dan açıklama
"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşen kaza iddialarına açıklık getirdi. Motosikletli bir gence çarptığı yönünde çıkan haberleri yalanlayan ünlü oyuncu, olayın kendi aracının yakınında meydana geldiğini aktardı.
Eşiyle birlikte yerleştiği Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kaza haberine konu olan Furkan Kızılay, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirdi. Olay anında motosiklet sürücüsüne çarptığı ileri sürülen oyuncu, haberlerde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yaşananları kendi gözünden anlattı.
YARALI SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA KOŞTU
İlk bilgilere göre hafif sıyrıklar alan motosiklet sürücüsünü fark eden oyuncu, sağlık ekipleri adrese ulaşana kadar gencin yanından ayrılmadı.
Olay yerinde yaralıyı sakinleştirmeye çalışan Kızılay'ın, "İyi misin? Korkma, merak etme" diyerek genç sürücüye destek olduğu öğrenildi.
"OLAY 5 METRE ÖTEMDE YAŞANDI"
Hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Furkan Kızılay, kazaya kendisinin sebep olmadığını belirtti.
Olayın kendi bulunduğu noktanın yaklaşık 5 metre gerisinde yaşandığını ifade eden oyuncu, genç sürücünün panikleyerek fren yapması sonucu düştüğünü söyledi.
Durumu fark eder etmez yardım amacıyla araçtan indiğini kaydeden Kızılay, kendi aracında herhangi bir hasar veya temas bulunmadığını vurguladı. Ünlü isim, açıklamasını "Geçmiş olsun arkadaşımıza" temennisiyle bitirdi.