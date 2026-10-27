Olayın kendi bulunduğu noktanın yaklaşık 5 metre gerisinde yaşandığını ifade eden oyuncu, genç sürücünün panikleyerek fren yapması sonucu düştüğünü söyledi.

Kazanın kendi aracının 5 metre ötesinde yaşandığını ifade eden Furkan Kızılay, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç sürücünün yanından ayrılmadı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Durumu fark eder etmez yardım amacıyla araçtan indiğini kaydeden Kızılay, kendi aracında herhangi bir hasar veya temas bulunmadığını vurguladı. Ünlü isim, açıklamasını "Geçmiş olsun arkadaşımıza" temennisiyle bitirdi.

Furkan Kızılay

Çocuklar Duymasın

Sakarya