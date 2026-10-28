KAMUOYU YARARININ BULUNMADIĞI İFADE EDİLDİ

Kararda buna göre; gösterime giren film için Ahmet Kaya'nın ailesinin rızasının olmadığı, Kaya'nın özel hayatına ilişkin kurgusal karakter ve olaylara filmde yer verildiği aktarıldı.

Sanatçının özel hayatına ilişkin filmin yapılmasında üstün tutulması gereken kamuoyu yararının bulunmadığı ifade edildi.