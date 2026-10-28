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Ahmet Kaya'nın ailesinden hukuk zaferi! Yargıtay'dan emsal karar: Aile izni olmadan kimse film çekemeyecek

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "İki Gözüm Ahmet" filmine karşı eşi Gülten Kaya'nın başlattığı hukuk mücadelesinde Yargıtay son noktayı koydu. Üst mahkemenin kararını bozan Yargıtay, sanatçının özel hayatına ve kurgusal sahnelerde ailesinin kişisel haklarına dikkat çekerek, aile rızası olmadan film çekilemeyeceğine hükmetti.

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Ahmet Kaya'nın ailesinden hukuk zaferi! Yargıtay'dan emsal karar: Aile izni olmadan kimse film çekemeyecek

Ahmet Kaya'nın ailesi, sanatçının hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin 2020 yılında vizyona girmeden mahkemenin yolunu tutmuştu.

Aile filmin gösteriminin durdurulması için mahkemeden tedbir talebinde bulundu. Film gösterime girmeden ihtiyati tedbir kararı alınmasının ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı kaldırıldı.

hmet Kaya ve Gülten Kaya davasında Yargıtay'dan emsal karar çıktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)hmet Kaya ve Gülten Kaya davasında Yargıtay'dan emsal karar çıktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Ahmet Kaya'nın eşi, söz yazarı Gülten Kaya dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Gülten Kaya'nın tedbir talebini filmin anonim eser olduğu gerekçesiyle reddetti.

Ahmet Kaya'nın ailesinden hukuk zaferi! Yargıtay'dan emsal karar: Aile izni olmadan kimse film çekemeyecek-3

KARAR BOZULDU

İlk derece mahkemelerinin karar ve hükümlerin son inceleme mercii Yargıtay üst mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Ahmet Kaya'nın ailesinden hukuk zaferi! Yargıtay'dan emsal karar: Aile izni olmadan kimse film çekemeyecek-4

KAMUOYU YARARININ BULUNMADIĞI İFADE EDİLDİ

Kararda buna göre; gösterime giren film için Ahmet Kaya'nın ailesinin rızasının olmadığı, Kaya'nın özel hayatına ilişkin kurgusal karakter ve olaylara filmde yer verildiği aktarıldı.

Sanatçının özel hayatına ilişkin filmin yapılmasında üstün tutulması gereken kamuoyu yararının bulunmadığı ifade edildi.

Ahmet Kaya'nın ailesinden hukuk zaferi! Yargıtay'dan emsal karar: Aile izni olmadan kimse film çekemeyecek-5

AİLE İZNİ OLMADAN FİLM ÇEKİLEMEYECEK

Kararda, filmde kurgulanmış sahnelerde Ahmet Kaya'nın ailesinin kişisel haklarına zarar verildiği, özel yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği kaydedildi.

Emsal teşkil edecek bu karar sonrası aile izni olmadan film çekilemeyecek. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

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