Alina Boz'un annesinden kentsel dönüşüm skandalına isyan! "Biri mi ölmesi gerekiyordu?" diyerek ateş püskürdü
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir bina yıkımı, çevredeki sakinlere korku dolu anlar yaşatırken ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'u isyan ettirdi. Yıkım sırasında bitişik yapının hasar gördüğünü belirten Boz, "Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz" diyen müteahhide sosyal hesabından tepki göstererek önlem alınması için çağrıda bulundu.
Daha önce evinde yaptırdığı tadilatla magazin gündemine gelen ünlü oyuncu Alina Boz, bu kez annesi Olga Boz'un sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir bina yıkımı, çevredeki apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yıkım sırasında bitişikte bulunan yapının da hasar görmesi, bina güvenliğiyle ilgili endişeleri artırdı.
ALİNA BOZ'UN ANNESİNDEN TEPKİ
Yaşanan olayın ardından Alina Boz'un annesi Olga Boz, Instagram hesabından yıkım anlarına ait görüntüleri paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Bina sakinlerinin güvenliğinden endişe duyduğunu dile getiren Olga Boz, müteahhidin kendilerine verdiğini iddia ettiği yanıtı da takipçileriyle paylaştı.
"SANKİ BİRİ ÖLMÜŞ GİBİ ABARTIYORSUNUZ"
Olga Boz, paylaştığı videoda müteahhidin sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Müteahhit, 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dedi. Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor? Basın mensuplarının bu olaya dikkat çekmesini istiyorum. Yaşadığımız ülkeye ve insanların güvenliğine hep birlikte sahip çıkmalıyız."
İHMALLERE VE SORUMSUZLUKLARA SESİNİ YÜKSELTTİ
Yaşananların ardından bir paylaşım daha yapan Olga Boz, ihmallere ve sorumsuzluklara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.
"HER ŞEYE GEÇMİŞ OLSUN DEYİP GEÇEMEYİZ"
Boz, ikinci açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Her şeye 'Neyse, geçmiş olsun' deyip geçemeyiz! Bu ülkeyi seviyoruz. Çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Ama her gün başka bir sorumsuzlukla karşılaşıyoruz. İhmaller, haksızlıklar, bitmeyen sorunlar. Hepimizin anlatacak bir hikayesi var. Bugün başkasının başına gelen, yarın bizim kapımızı çalıyor. Türkiye bizim evimiz. Ve insan kendi evine sahip çıkar! Sevmek, her şeye göz yummak değildir!"
SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU
Yıkım sırasında yaşananları görüntülerle gündeme taşıyan Olga Boz, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.
Özellikle çevrede yaşayan insanların güvenliği konusunda duyduğu endişeyi dile getiren Boz, basın mensuplarına da çağrıda bulunarak olayın kamuoyunda duyurulmasını istedi.