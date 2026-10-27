"HER ŞEYE GEÇMİŞ OLSUN DEYİP GEÇEMEYİZ"

Boz, ikinci açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Her şeye 'Neyse, geçmiş olsun' deyip geçemeyiz! Bu ülkeyi seviyoruz. Çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Ama her gün başka bir sorumsuzlukla karşılaşıyoruz. İhmaller, haksızlıklar, bitmeyen sorunlar. Hepimizin anlatacak bir hikayesi var. Bugün başkasının başına gelen, yarın bizim kapımızı çalıyor. Türkiye bizim evimiz. Ve insan kendi evine sahip çıkar! Sevmek, her şeye göz yummak değildir!"