Sevenlerinin gösterdiği ilgiye de kayıtsız kalmayan fenomen, "Siz beni niye bu kadar seviyorsunuz, manyak mısınız?" diyerek seslendi.

ʺİyileştimʺ dedikten bir gün sonra evinde yeniden rahatsızlanan Danla Bilic'e sağlık ekipleri müdahale etti.

SOL BACAĞI KİLİTLENDİ

Yaşadığı son olayın detaylarını aktaran Danla Bilic, sol bacağının aniden kilitlendiğini ve hareket etmekte güçlük çektiğini belirtti.

Yaşadığı durumu esprili bir dille anlatmaya çalışan Bilic, "Bir gün önce iyileştim dedim bir gün sonra yine patladım şakası yapmak istedim ben ama sol bacağım kitlendi. İğne ve serumla yumuşacık oldum. Yarın ultrason bakılacak. Başkası olsa iki sezon dizi çekerdi. Ben hiçbir şey paylaşmadım, paylaşa da bilirdim" dedi.