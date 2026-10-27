"İyileştim" demişti! Danla Bilic'in evine sağlık ekipleri sevk edildi
Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, "iyileştim" açıklamasından bir gün sonra evinde yeniden rahatsızlandı. Sol bacağı kilitlenen fenomene evinde sağlık ekipleri müdahale etti.
Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan Danla Bilic, sağlık sorunlarıyla mücadelesine devam ediyor. Daha önce 9 kez ameliyat masasına yatan fenomen, bu kez evinde geçirdiği rahatsızlıkla takipçilerini korkuttu.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Bilic, son durumu hakkında bilgi verirken kendisine gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
"İYİ OLMASAM KAMERA KAYDINI ATAR MIYIM?"
Evine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları paylaşan Danla Bilic, kendisini eleştirenlere yönelik olarak, "Niye bana kızacak yer arıyorsunuz. Bana kızmayın bu ara ya. İyi olmasam kendime gelmesem kamera kaydını izleyip atar mıyım?" ifadelerini kullandı.
Sevenlerinin gösterdiği ilgiye de kayıtsız kalmayan fenomen, "Siz beni niye bu kadar seviyorsunuz, manyak mısınız?" diyerek seslendi.
SOL BACAĞI KİLİTLENDİ
Yaşadığı son olayın detaylarını aktaran Danla Bilic, sol bacağının aniden kilitlendiğini ve hareket etmekte güçlük çektiğini belirtti.
Yaşadığı durumu esprili bir dille anlatmaya çalışan Bilic, "Bir gün önce iyileştim dedim bir gün sonra yine patladım şakası yapmak istedim ben ama sol bacağım kitlendi. İğne ve serumla yumuşacık oldum. Yarın ultrason bakılacak. Başkası olsa iki sezon dizi çekerdi. Ben hiçbir şey paylaşmadım, paylaşa da bilirdim" dedi.
9 KEZ AMELİYAT OLMAK ZORUNDA KALMIŞTI
Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işleminin ardından vücuduna yayılan dolgu maddesinin dokularında ciddi enfeksiyona yol açtığını daha önce kamuoyuna açıklamıştı.
Yaşadığı komplikasyonlar sebebiyle bugüne kadar 9 kez ameliyat geçiren fenomen, son operasyonunun da oldukça kapsamlı geçtiğini anlatmıştı.