Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu karede, baba ile kızının formalarındaki zıtlık gözlerden kaçmadı.

Baba-kızın derbi heyecanını gözler önüne seren gönderisine "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" notunu ekleyen Tatlıses'in bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri Elif Ada için "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.