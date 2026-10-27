Rakip takımları tutan baba-kızın derbi coşkusu! İbrahim Tatlıses Elif Ada’nın sözünden çıkmadı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi kızı Elif Ada ile birlikte RAMS Park'ta izledi. Kızı için stada gittiğini belirten usta sanatçı, "Altın ufağım ne derse o olur" paylaşımıyla dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, tribünlerde renkli anlara sahne oldu.
Müzik dünyasının usta ismi İbrahim Tatlıses, 2011-2013 yılları arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada ile birlikte maçı RAMS Park'ta yerinde takip etti.
"ALTIN UFAĞIM NE DERSE O OLUR"
Sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadele boyunca kızıyla yakından ilgilenen 74 yaşındaki usta sanatçı, stadyumdan çekilen bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Baba-kızın derbi heyecanını gözler önüne seren gönderisine "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" notunu ekleyen Tatlıses'in bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri Elif Ada için "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.
SAĞLIK MÜCADELESİNİN ARDINDAN TRİBÜN COŞKUSU
Öte yandan İbrahim Tatlıses, nisan ayında geçirdiği ciddi enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden operasyon geçirmişti. 22 Nisan'da taburcu edildikten sonra fizik tedavi sürecine başlayan usta sanatçının, kızının isteğini kırmayarak derbi coşkusuna katılması sevenlerinin içini ısıttı.