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Rakip takımları tutan baba-kızın derbi coşkusu! İbrahim Tatlıses Elif Ada’nın sözünden çıkmadı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi kızı Elif Ada ile birlikte RAMS Park'ta izledi. Kızı için stada gittiğini belirten usta sanatçı, "Altın ufağım ne derse o olur" paylaşımıyla dikkat çekti.

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Rakip takımları tutan baba-kızın derbi coşkusu! İbrahim Tatlıses Elif Ada’nın sözünden çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, tribünlerde renkli anlara sahne oldu.

ʺBugün kızım için Rams Park'tayımʺ diyen İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada'nın isteğini kırmayarak derbiye gitti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)ʺBugün kızım için Rams Park'tayımʺ diyen İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada'nın isteğini kırmayarak derbiye gitti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Müzik dünyasının usta ismi İbrahim Tatlıses, 2011-2013 yılları arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada ile birlikte maçı RAMS Park'ta yerinde takip etti.

ʺAltın ufağım ne derse o olurʺ sözleriyle paylaşım yapan İbrahim Tatlıses'in bu neşeli halleri takipçilerini gülümsetti.ʺAltın ufağım ne derse o olurʺ sözleriyle paylaşım yapan İbrahim Tatlıses'in bu neşeli halleri takipçilerini gülümsetti.

"ALTIN UFAĞIM NE DERSE O OLUR"

Sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadele boyunca kızıyla yakından ilgilenen 74 yaşındaki usta sanatçı, stadyumdan çekilen bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu karede, baba ile kızının formalarındaki zıtlık gözlerden kaçmadı.Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu karede, baba ile kızının formalarındaki zıtlık gözlerden kaçmadı.

Baba-kızın derbi heyecanını gözler önüne seren gönderisine "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" notunu ekleyen Tatlıses'in bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri Elif Ada için "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

Rams Park tribünlerindeki bu sürpriz buluşma, İbrahim Tatlıses'in hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.Rams Park tribünlerindeki bu sürpriz buluşma, İbrahim Tatlıses'in hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

SAĞLIK MÜCADELESİNİN ARDINDAN TRİBÜN COŞKUSU

Öte yandan İbrahim Tatlıses, nisan ayında geçirdiği ciddi enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden operasyon geçirmişti. 22 Nisan'da taburcu edildikten sonra fizik tedavi sürecine başlayan usta sanatçının, kızının isteğini kırmayarak derbi coşkusuna katılması sevenlerinin içini ısıttı.

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