Mike Tyson İstanbul'a geldi Türk dizisinde oynayacak

Boks dünyasının efsane isimlerinden Mike Tyson, Türkiye'ye geldi. Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu, ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında bulunan JETEX özel terminalinden çıkış yapan Tyson, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü boksör, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELİŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Mike Tyson'ın İstanbul ziyaretinin nedeni de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü boksörün, Türkiye'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizide rol alacağı öğrenildi.

Boks kariyerinin ardından sinema ve televizyon projelerinde de boy gösteren Tyson, bu kez Türk televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü boksörün Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinde yer alacağı öğrenildi.

TÜRK FUTBOLU SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT

İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Mike Tyson'a Türk futboluyla ilgili de soru yöneltildi. Basın mensuplarının "Türkiye futbol ligini takip ediyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Tyson, "Sadece Brezilya ve Arjantin ligini takip ediyorum" dedi.

Tyson, açıklamalarının ardından gazetecilere teşekkür ederek ailesiyle birlikte havalimanından ayrıldı.

MIKE TYSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Michael Gerard Tyson olan Mike Tyson, 30 Haziran 1966 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. 60 yaşındaki eski profesyonel boksör, kariyerinin ilk yıllarında "Iron Mike" (Demir Mike) ve "Kid Dynamite" (Dinamit Çocuk) lakaplarıyla tanındı.

Daha sonra "Gezegenin En Kötü Adamı" lakabıyla da anılan Tyson, boks tarihinin en önemli ağır sıklet şampiyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

1987-1990 yılları arasında tartışmasız dünya ağır sıklet şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Tyson, ringlerdeki agresif tarzı ve nakavtlarıyla dünya çapında ün kazandı.

20 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Mike Tyson, profesyonel boks kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk 19 profesyonel karşılaşmasının tamamını nakavtla kazanan Tyson, bu maçların 12'sinde rakiplerini henüz ilk rauntta mağlup etti.

20 yıl, 4 ay ve 22 günlükken ilk dünya ağır sıklet şampiyonluğu kemerini kazanan Tyson, tarihin en genç ağır sıklet dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Ünlü boksör, WBA, WBC ve IBF kemerlerini aynı anda elinde bulunduran ilk ağır sıklet boksör oldu. 1988 yılında Michael Spinks'i ilk raundun 91. saniyesinde nakavt ederek kariyerinin en unutulmaz galibiyetlerinden birine imza attı.

BUSTER DOUGLAS YENİLGİSİ BOKS TARİHİNE GEÇTİ

Tyson'ın kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri 1990 yılında yaşandı. O güne kadar yenilmezliğiyle dikkat çeken ünlü boksör, Buster Douglas karşısında nakavtla mağlup olarak tartışmasız dünya ağır sıklet şampiyonluğu unvanını kaybetti.

Bu karşılaşma, boks tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Tyson, ilerleyen yıllarda yeniden ringlere çıkarak 1996'da WBA ve WBC ağır sıklet şampiyonluklarını kazandı.

SADECE BOKSTA DEĞİL, HOLLYWOOD'DA DA BOY GÖSTERDİ

Mike Tyson, profesyonel boks kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve televizyon projeleriyle de adından söz ettirdi. Ünlü boksör, Rocky Balboa (2006), Felekten Bir Gece (2009), Ip Man 3 (2015) ve Kickboxer: Retaliation (2018) gibi yapımlarda yer aldı.

2014-2020 yılları arasında yayınlanan animasyon dizisi Mike Tyson Mysteries ile de izleyicilerin karşısına çıktı. Hayatı ve kariyeri, 2008 yılında Cannes Film Festivali'nde gösterilen Tyson adlı belgesele konu oldu.

Ayrıca Larry Sloman ile birlikte Undisputed Truth (2013) ve Iron Ambition: My Life with Cus D'Amato (2017) adlı anı kitaplarını kaleme aldı.