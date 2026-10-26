Bugs Bunny ve Daffy Duck'ın sesi Eric Bauza 46 yaşında vefat etti: Adli tıp kalp hastalığını açıkladı
Bugs Bunny, Daffy Duck ve Tweety gibi efsane karakterleri seslendiren 46 yaşındaki Kanadalı sanatçı Eric Bauza, 25 Ekim'de Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Üç Emmy ödüllü sanatçının ani vefatı sonrası Los Angeles Adli Tıp Kurumu, ölüm nedenini hipertansif kardiyovasküler hastalık olarak açıkladı.
Dünyanın en çok tanınan çizgi film karakterlerinden Bugs Bunny ve Daffy Duck'ı seslendiren Eric Bauza'dan acı haber geldi. Kanadalı seslendirme sanatçısı, 25 Ekim 2026'da ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan evinde hayatını kaybetti.
46 yaşındaki sanatçının ani ölümü, ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Bauza, 15 yıl boyunca Warner Bros. Animation bünyesinde çalışmış ve kariyeri boyunca 400'den fazla yapımda oyunculuk ve seslendirme görevleri üstlenmişti.
AİLESİ ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü seslendirme sanatçısının vefat haberi, ailesinin Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı, Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi ikonik Looney Tunes karakterlerinin günümüzdeki sesi ve onlarca sevilen çizgi film karakterine hayat veren Eric Bauza aniden aramızdan ayrıldı. Daha fazla ayrıntı paylaşılacak."
Ailenin açıklamasının ardından sanatçının sevenleri ve animasyon dünyasından isimler başsağlığı mesajları yayımladı.
ERIC BAUZA NEDEN ÖLDÜ? ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI
Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yüksek tansiyonun kalp ve damar sistemi üzerinde oluşturduğu hasara bağlı gelişen Eric Bauza'nın vefatını resmi kayıtlarda "doğal ölüm" olarak sınıflandırdı.
Sanatçının uzun yıllar menajerliğini üstlenen Judy Coppage ise yaptığı açıklamada, "Eric tanıdığı ve birlikte çalıştığı herkes tarafından sevilen, eşsiz ve çok yönlü bir seslendirme sanatçısıydı. Onun yükselerek animasyon dünyasının en başarılı seslerinden biri haline gelişini izlemek büyük bir mutluluktu; ani kaybı ailesi, animasyon sektörü ve hayranları için derin bir yıkım oldu" ifadelerini kullandı.
WARNER BROS.'TAN DUYGUSAL VEDA
Eric Bauza'nın uzun yıllar birlikte çalıştığı Warner Bros. cephesinden de taziye mesajı geldi. Warner Bros. Television Group ve US Networks Başkanı Channing Dungey, Variety ile paylaşılan açıklamasında Bauza'nın milyonlarca insanın hayatına neşe kattığını vurguladı.
Dungey, "Eric Bauza, dünya çapında milyonlarca insana neşe ve kahkaha getiren eşsiz bir seslendirme yeteneğiydi. Mel Blanc gibi dev isimlerin izinden yürüdü." ifadelerini kullandı.
Bauza'nın Looney Tunes mirasını sürdürmekten büyük gurur duyduğunu belirten Dungey, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eric, Looney Tunes'un efsanevi mirasını devam ettirmenin hayatının en büyük onurlarından biri olduğunu söylerdi. Olağanüstü yeteneğinin yanı sıra animasyon ailemizin çok değerli bir parçasıydı. Kalbimiz sevdikleriyle birlikte."
400'DEN FAZLA YAPIMDA GÖREV ALDI
Eric Bauza, kariyeri boyunca yalnızca Bugs Bunny ve Daffy Duck karakterlerini seslendirmekle kalmadı. Porky Pig, Road Runner, Tweety ve Marvin the Martian gibi Looney Tunes evreninin unutulmaz karakterlerine de hayat verdi.
Sanatçı, Warner Bros. Animation çatısı altında geçirdiği 15 yıl boyunca animasyon sektörünün en üretken seslendirme sanatçılarından biri haline geldi. 400'den fazla oyunculuk kredisine sahip olan Bauza, farklı yaş gruplarından milyonlarca izleyicinin hafızasında yer edindi.
ÜÇ EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI
Eric Bauza, seslendirme alanındaki başarısını prestijli ödüllerle de taçlandırdı. Sanatçı, kariyeri boyunca üç Emmy Ödülü kazandı. Bauza, Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders ve Teen Titans Go! yapımlarındaki performanslarıyla ödüle layık görüldü.
Özellikle Looney Tunes Cartoons dizisindeki performansı sayesinde Çocuk ve Aile Emmy Ödülleri'nde Animasyon Programında Üstün Seslendirme Performansı ödülünü kazanan ilk isim oldu.
SON DÖNEMDE DE YENİ PROJELERDE YER ALIYORDU
Eric Bauza, hayatının son dönemine kadar aktif olarak çalışmayı sürdürdü. 2026 yılında Rick and Morty, Superkitties, Minions & Monsters ve Avatar: Seven Havens gibi yapımlarda karakterleri seslendirdi.
Ayrıca Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical ve The Dragon Masters projelerinin ön hazırlık süreçlerinde yer alıyordu. Ünlü sanatçı, ağustos ayında California'da düzenlenen Coyote vs. Acme filminin Los Angeles galasına da katılmıştı.
"ANİMASYON SANATINDA İNANILMAZ BİR İZ BIRAKTI"
Coyote vs. Acme filminde Bauza ile birlikte çalışan yapımcı ve senarist Christopher DeFaria da ünlü sanatçının ardından açıklamalarda bulundu. DeFaria, Bauza'nın animasyon dünyasına yaptığı katkının unutulmayacağını belirtti.
Sanatçının kendisinden önce birçok isim tarafından seslendirilmiş köklü karakterlere kendi yorumunu kattığını söyleyen DeFaria, şu ifadeleri kullandı:
"Tarihsel geçmişi olan animasyon karakterlerini seslendiren bir sanatçıydı ve bütün bunların içinden kendisine bu sektörde özel bir yer açmayı başardı."
DeFaria, Bauza'nın özellikle son bir yılda hem birlikte çalıştıkları filme hem de seslendirme sanatının görünürlüğüne büyük katkı sağladığını ifade etti.
ERIC BAUZA KİMDİR?
Eric Bauza, 7 Aralık 1979 tarihinde Kanada'nın Toronto kentinin Scarborough bölgesinde dünyaya geldi. Filipin kökenli Kanadalı sanatçı, küçük yaşlardan itibaren çizgi filmlere ilgi duymaya başladı.
Babası ve büyükbabası da Looney Tunes gibi klasik animasyonların hayranıydı. Çocukluğunda izlediği Mr. Dressup programının yaratıcılığını geliştirmesinde önemli bir rol oynadığını anlatan Bauza, çizim yapmaya ve animasyon dünyasına ilgi göstermeye başladı.
1993-1996 yılları arasında Scarborough'daki Cardinal Newman Catholic High School'da eğitim gördü. Ardından Centennial College'da Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü tamamlayarak 2000 yılında mezun oldu.
KARİYERİNE STAJYER OLARAK BAŞLADI
Eric Bauza, animasyon sektöründeki kariyerine üniversitenin üçüncü yılında Spümcø adlı animasyon stüdyosunda stajyer olarak başladı. Daha sonra Weekend Pussy Hunt ve The Ripping Friends projelerinde yapım asistanı olarak görev aldı.
İlk seslendirme deneyimini The Ripping Friends yapımında yaşayan Bauza'nın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, Ren & Stimpy Adult Party Cartoon dizisinde Stimpy karakterini Billy West'ten devralması oldu.
İlerleyen yıllarda The Fairly OddParents, Ben 10: Omniverse, Superjail!, Bob's Burgers ve The Adventures of Puss in Boots gibi çok sayıda yapımda görev aldı.
2015-2018 yılları arasında The Adventures of Puss in Boots dizisinde Çizmeli Kedi karakterini seslendirdi. 2022 yılında ise çizgi filmlerin kültürel etkisini ele alan altı bölümlük Stay Tooned belgesel serisinin sunuculuğunu üstlendi.