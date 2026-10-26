WARNER BROS.'TAN DUYGUSAL VEDA Eric Bauza'nın uzun yıllar birlikte çalıştığı Warner Bros. cephesinden de taziye mesajı geldi. Warner Bros. Television Group ve US Networks Başkanı Channing Dungey, Variety ile paylaşılan açıklamasında Bauza'nın milyonlarca insanın hayatına neşe kattığını vurguladı. Dungey, "Eric Bauza, dünya çapında milyonlarca insana neşe ve kahkaha getiren eşsiz bir seslendirme yeteneğiydi. Mel Blanc gibi dev isimlerin izinden yürüdü." ifadelerini kullandı. Bauza'nın Looney Tunes mirasını sürdürmekten büyük gurur duyduğunu belirten Dungey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eric, Looney Tunes'un efsanevi mirasını devam ettirmenin hayatının en büyük onurlarından biri olduğunu söylerdi. Olağanüstü yeteneğinin yanı sıra animasyon ailemizin çok değerli bir parçasıydı. Kalbimiz sevdikleriyle birlikte."

400'DEN FAZLA YAPIMDA GÖREV ALDI Eric Bauza, kariyeri boyunca yalnızca Bugs Bunny ve Daffy Duck karakterlerini seslendirmekle kalmadı. Porky Pig, Road Runner, Tweety ve Marvin the Martian gibi Looney Tunes evreninin unutulmaz karakterlerine de hayat verdi. Sanatçı, Warner Bros. Animation çatısı altında geçirdiği 15 yıl boyunca animasyon sektörünün en üretken seslendirme sanatçılarından biri haline geldi. 400'den fazla oyunculuk kredisine sahip olan Bauza, farklı yaş gruplarından milyonlarca izleyicinin hafızasında yer edindi.

ÜÇ EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI Eric Bauza, seslendirme alanındaki başarısını prestijli ödüllerle de taçlandırdı. Sanatçı, kariyeri boyunca üç Emmy Ödülü kazandı. Bauza, Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders ve Teen Titans Go! yapımlarındaki performanslarıyla ödüle layık görüldü. Özellikle Looney Tunes Cartoons dizisindeki performansı sayesinde Çocuk ve Aile Emmy Ödülleri'nde Animasyon Programında Üstün Seslendirme Performansı ödülünü kazanan ilk isim oldu.

SON DÖNEMDE DE YENİ PROJELERDE YER ALIYORDU Eric Bauza, hayatının son dönemine kadar aktif olarak çalışmayı sürdürdü. 2026 yılında Rick and Morty, Superkitties, Minions & Monsters ve Avatar: Seven Havens gibi yapımlarda karakterleri seslendirdi. Ayrıca Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical ve The Dragon Masters projelerinin ön hazırlık süreçlerinde yer alıyordu. Ünlü sanatçı, ağustos ayında California'da düzenlenen Coyote vs. Acme filminin Los Angeles galasına da katılmıştı.