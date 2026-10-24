Dondurma keyfi yarım kaldı! İlker Aksum'un kızı Lila'nın Tatlı uykusu izleyenleri güldürdü!
Oyuncu İlker Aksum, kızı Lila'nın dondurma yerken uyuyakaldığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yüzü ve kıyafetleri dondurmaya bulanan minik Lila'nın sevimli halleri izleyenleri güldürdü.
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ATV ekranlarında yayınlanan "Altı Üstü İstanbul" dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlker Aksum, özel hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Eşi ve kızıyla mutlu bir yaşam sürdüren başarılı oyuncu, bu kez kızı Lila'nın gülümseten görüntüleriyle adından söz ettirdi.
"BU HAL NEDİR ANNECİĞİM?"
Görüntülerde İlker Aksum'un eşinin ıslak mendille minik Lila'nın yüzünü temizlediği esnada "Dondurmayı yerken uyuyakaldık. Peki bu hal nedir anneciğim?" diyerek takıldığı anlar da yer aldı.
Aksum ailesinin bu neşeli ve doğal paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.
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