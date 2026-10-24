Günün yorgunluğuna yenik düşen minik Lila'nın sevimli halleri sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

Aksum ailesinin bu neşeli ve doğal paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

İlker Aksum