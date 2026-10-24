UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Dondurma keyfi yarım kaldı! İlker Aksum'un kızı Lila'nın Tatlı uykusu izleyenleri güldürdü!

Oyuncu İlker Aksum, kızı Lila'nın dondurma yerken uyuyakaldığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yüzü ve kıyafetleri dondurmaya bulanan minik Lila'nın sevimli halleri izleyenleri güldürdü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Dondurma keyfi yarım kaldı! İlker Aksum'un kızı Lila'nın Tatlı uykusu izleyenleri güldürdü!

ATV ekranlarında yayınlanan "Altı Üstü İstanbul" dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlker Aksum, özel hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

İlker Aksum'un eşi ve kızı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)İlker Aksum'un eşi ve kızı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Eşi ve kızıyla mutlu bir yaşam sürdüren başarılı oyuncu, bu kez kızı Lila'nın gülümseten görüntüleriyle adından söz ettirdi.

Bebeğinin dondurmaya bulanan yüzünü ıslak mendille temizlemeye çalışan annenin neşeli anları kameraya yansıdı.Bebeğinin dondurmaya bulanan yüzünü ıslak mendille temizlemeye çalışan annenin neşeli anları kameraya yansıdı.

"BU HAL NEDİR ANNECİĞİM?"

Görüntülerde İlker Aksum'un eşinin ıslak mendille minik Lila'nın yüzünü temizlediği esnada "Dondurmayı yerken uyuyakaldık. Peki bu hal nedir anneciğim?" diyerek takıldığı anlar da yer aldı.

Video Oynatma İkonu İlker Aksum'un kızı uyuyakaldı

Günün yorgunluğuna yenik düşen minik Lila'nın sevimli halleri sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.Günün yorgunluğuna yenik düşen minik Lila'nın sevimli halleri sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

Aksum ailesinin bu neşeli ve doğal paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

Çiğ köfte yoğurup halay çekti! Simge Sağın Mardin’de sıra gecesinde hünerlerini sergiledi
SONRAKİ HABER

Çiğ köfte yoğurup halay çekti!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler