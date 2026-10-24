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Çiğ köfte yoğurup halay çekti! Simge Sağın Mardin’de sıra gecesinde hünerlerini sergiledi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserinin ardından şehri gezdi. Sıra gecesine katılarak çiğ köfte yoğuran ve halay çeken sanatçı, Mardin'e hayran kaldığını belirtti.

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Çiğ köfte yoğurup halay çekti! Simge Sağın Mardin’de sıra gecesinde hünerlerini sergiledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Artuklu Fuar Alanı'nda sahne alan pop müzik sanatçısı Simge Sağın, binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge Sağın, Artuklu Fuar Alanı'nı dolduran binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Mardin Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge Sağın, Artuklu Fuar Alanı'nı dolduran binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"MARDİN KAPI" TÜRKÜSÜYLE COŞTURDU

Sevilen şarkısı "Yankı" başta olmak üzere hit parçalarını seslendiren Simge, Mardinli hayranlarına sürpriz yaparak "Mardin Kapı" türküsünü de okudu. Alandaki vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Şehrin mimarisini ve kültürel miraslarını yakından inceleyen ünlü şarkıcı, giydiği yöresel kıyafetlerle renkli görüntüler verdi.Şehrin mimarisini ve kültürel miraslarını yakından inceleyen ünlü şarkıcı, giydiği yöresel kıyafetlerle renkli görüntüler verdi.

KONSER SONRASI TARİHİ ŞEHRİ GEZDİ

Konserin ertesi günü Mardin'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden ünlü şarkıcı, kentin mimarisini yakından inceledi. Yöresel kıyafetler giyerek kameralara poz veren sanatçının neşeli halleri dikkat çekti.

Mardin gezisinde sıra gecesine katılmayı ihmal etmeyen Simge, çiğ köfte yoğurdu.Mardin gezisinde sıra gecesine katılmayı ihmal etmeyen Simge, çiğ köfte yoğurdu.

ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU, HALAY ÇEKTİ

Mardin turunun en renkli anları ise katıldığı sıra gecesinde yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde çiğ köfte yoğuran Simge Sağın, ardından halaya katılarak yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.

Yöresel müziklerin çalındığı gecede temposunu düşürmeyen ünlü sanatıcı, konuklarla birlikte halay çekerek eğlendi.Yöresel müziklerin çalındığı gecede temposunu düşürmeyen ünlü sanatıcı, konuklarla birlikte halay çekerek eğlendi.

Şehirden etkilendiğini ifade eden başarılı şarkıcı, duygularını, "Mardin'e aşık oldum. Sanki buraya aitim" sözleriyle dile getirdi.

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