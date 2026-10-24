Çiğ köfte yoğurup halay çekti! Simge Sağın Mardin’de sıra gecesinde hünerlerini sergiledi
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserinin ardından şehri gezdi. Sıra gecesine katılarak çiğ köfte yoğuran ve halay çeken sanatçı, Mardin'e hayran kaldığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Artuklu Fuar Alanı'nda sahne alan pop müzik sanatçısı Simge Sağın, binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.
"MARDİN KAPI" TÜRKÜSÜYLE COŞTURDU
Sevilen şarkısı "Yankı" başta olmak üzere hit parçalarını seslendiren Simge, Mardinli hayranlarına sürpriz yaparak "Mardin Kapı" türküsünü de okudu. Alandaki vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
KONSER SONRASI TARİHİ ŞEHRİ GEZDİ
Konserin ertesi günü Mardin'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden ünlü şarkıcı, kentin mimarisini yakından inceledi. Yöresel kıyafetler giyerek kameralara poz veren sanatçının neşeli halleri dikkat çekti.
ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU, HALAY ÇEKTİ
Mardin turunun en renkli anları ise katıldığı sıra gecesinde yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde çiğ köfte yoğuran Simge Sağın, ardından halaya katılarak yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.
Şehirden etkilendiğini ifade eden başarılı şarkıcı, duygularını, "Mardin'e aşık oldum. Sanki buraya aitim" sözleriyle dile getirdi.