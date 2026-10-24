Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Artuklu Fuar Alanı'nda sahne alan pop müzik sanatçısı Simge Sağın , binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge Sağın, Artuklu Fuar Alanı'nı dolduran binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"MARDİN KAPI" TÜRKÜSÜYLE COŞTURDU

Sevilen şarkısı "Yankı" başta olmak üzere hit parçalarını seslendiren Simge, Mardinli hayranlarına sürpriz yaparak "Mardin Kapı" türküsünü de okudu. Alandaki vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.