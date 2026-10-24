Hakkı Bulut. (Foto: Sosyal medya)

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli ili, Mazgirt ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitiren Hakkı Bulut, öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

Sanatçılığının yanı sıra öğretmenlik, müzik yapımcılığı ve oyunculuk kimlikleriyle de öne çıkar. Eserlerinde ağırlıklı olarak aşk, hüzün, hasret ve özlem temalarını işler. Müziğe olan tutkusunu, babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak geliştirdi. 1964 yılında Saadet Bulut ile evlendi, bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.

İlk plağı olan "Leylam"ı yayımlayarak profesyonel müzik kariyerine başladı. Bu ilk çalışmasında bağlamada usta isimler Orhan Gencebay ve Arif Sağ yer aldı.

Adana'da düzenlenen Altın Ses yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl yayımladığı "İkimiz Bir Fidanız" eseriyle Türkiye çapında büyük bir üne kavuştu. Bu şarkı ilerleyen yıllarda onlarca sanatçı tarafından tekrar seslendirildi.