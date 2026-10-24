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Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı! Hakkı Bulut'un son hali ve sağlık durumu

Arabesk müziğin dev ismi Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde sahne aldığı esnada rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçı Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı! Hakkı Bulut'un son hali ve sağlık durumu

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, dün akşam İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı bir mekanda yürekleri ağza getirdi.

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Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı! Hakkı Bulut'un son hali ve sağlık durumu-2

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir restoranda sahne alan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi.

Hakkı Bulut, tedavinin ardından taburcu oldu.Hakkı Bulut, tedavinin ardından taburcu oldu.

TABURCU EDİLDİ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Hakkı Bulut, hastane çıkışı açıklamada bulundu. Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım" dedi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Bulut'un kızı, babasının cüzdanını kaybettiği uzun süre aramasına rağmen bulamayınca da yaşadığı üzüntü ve stresle tansiyonunun yükseldiğini açıkladı.

Hakkı Bulut. (Foto: Sosyal medya)Hakkı Bulut. (Foto: Sosyal medya)

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli ili, Mazgirt ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitiren Hakkı Bulut, öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

Sanatçılığının yanı sıra öğretmenlik, müzik yapımcılığı ve oyunculuk kimlikleriyle de öne çıkar. Eserlerinde ağırlıklı olarak aşk, hüzün, hasret ve özlem temalarını işler. Müziğe olan tutkusunu, babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak geliştirdi. 1964 yılında Saadet Bulut ile evlendi, bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.

İlk plağı olan "Leylam"ı yayımlayarak profesyonel müzik kariyerine başladı. Bu ilk çalışmasında bağlamada usta isimler Orhan Gencebay ve Arif Sağ yer aldı.

Adana'da düzenlenen Altın Ses yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl yayımladığı "İkimiz Bir Fidanız" eseriyle Türkiye çapında büyük bir üne kavuştu. Bu şarkı ilerleyen yıllarda onlarca sanatçı tarafından tekrar seslendirildi.

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