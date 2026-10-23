Sürpriz birliktelik kısa sürdü! Melisa Döngel ve Murda’nın ayrılık nedeni
Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Klip çekimleri sırasında tanışarak aşk yaşamaya başlayan ikilinin ilişkisinin 1 ay bile sürmediği öne sürüldü.
Magazin dünyasında adından söz ettiren ünlü isimler Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın birlikteliği hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Birlikte kamera karşısına geçerek klip çeken ve aşk yaşayan ikilinin yollarını ayırdığı belirtildi.
KLİPTE BAŞLAYAN AŞK KISA SÜRDÜ İDDİASI
Rapçi Murda'nın yeni şarkısının klip çekimi öncesinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan çiftin ilişkisi kısa sürdü.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran birlikteliğin başladığı gibi hızlı bir şekilde bittiği öne sürüldü. Bir süredir beraber olduğu konuşulan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.
AYRILIĞIN NEDENİ "UYUMSUZLUK" MU?
Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Melisa Döngel ile Murda çifti, ilişkilerini aralarındaki uyumsuzluk nedeniyle sonlandırdı.
Kısa sürede sona erdiği belirtilen birliktelikle ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.