Magazin dünyasında adından söz ettiren ünlü isimler Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın birlikteliği hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Birlikte kamera karşısına geçerek klip çeken ve aşk yaşayan ikilinin yollarını ayırdığı belirtildi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran birlikteliğin başladığı gibi hızlı bir şekilde bittiği öne sürüldü. Bir süredir beraber olduğu konuşulan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.