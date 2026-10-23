UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Sürpriz birliktelik kısa sürdü! Melisa Döngel ve Murda’nın ayrılık nedeni

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Klip çekimleri sırasında tanışarak aşk yaşamaya başlayan ikilinin ilişkisinin 1 ay bile sürmediği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sürpriz birliktelik kısa sürdü! Melisa Döngel ve Murda’nın ayrılık nedeni

Magazin dünyasında adından söz ettiren ünlü isimler Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın birlikteliği hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Birlikte kamera karşısına geçerek klip çeken ve aşk yaşayan ikilinin yollarını ayırdığı belirtildi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KLİPTE BAŞLAYAN AŞK KISA SÜRDÜ İDDİASI

Rapçi Murda'nın yeni şarkısının klip çekimi öncesinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan çiftin ilişkisi kısa sürdü.

Sürpriz birliktelik kısa sürdü! Melisa Döngel ve Murda’nın ayrılık nedeni-3

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran birlikteliğin başladığı gibi hızlı bir şekilde bittiği öne sürüldü. Bir süredir beraber olduğu konuşulan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.

Sürpriz birliktelik kısa sürdü! Melisa Döngel ve Murda’nın ayrılık nedeni-4

AYRILIĞIN NEDENİ "UYUMSUZLUK" MU?

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Melisa Döngel ile Murda çifti, ilişkilerini aralarındaki uyumsuzluk nedeniyle sonlandırdı.

Sürpriz birliktelik kısa sürdü! Melisa Döngel ve Murda’nın ayrılık nedeni-5

Kısa sürede sona erdiği belirtilen birliktelikle ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yağmur altındaki romantik kareden asansör pozuna! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den çok konuşulan kareler
SONRAKİ HABER

Yağmur altındaki romantik kareden asansör pozuna!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler