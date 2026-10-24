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Teknede sallanınca telefonu buzullara uçtu: Ünlü şarkıcı Buray 1 hafta telefonsuz kaldı!

Şarkıcı Buray, Grönland tatilinde balık tuttuğu sırada telefonunu teknenin sallanmasıyla buzulların arasına düşürdü. Soğuk su nedeniyle cihazı alamayan sanatçı, bir hafta boyunca telefonsuz kaldı.

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Teknede sallanınca telefonu buzullara uçtu: Ünlü şarkıcı Buray 1 hafta telefonsuz kaldı!

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, tatil için Grönland'ı tercih eden ünlü şarkıcı Buray talihsiz bir olay yaşadı. Balık tuttuğu esnada teknenin sallanmasıyla cep telefonunu denizin derinliklerine düşüren sanatçı, zor anlar geçirdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BUZULLARA DÜŞEN TELEFONUNU ALAMADI

Grönland tatilinde balık tuttuğu sırada teknenin sallanmasıyla dengesini kaybeden Buray, telefonunu denizin yaklaşık 60 metre dibine, buzulların arasına düşürdü.

Teknede sallanınca telefonu buzullara uçtu: Ünlü şarkıcı Buray 1 hafta telefonsuz kaldı!-3

Su sıcaklığının aşırı derecede düşük olması nedeniyle hipotermi riskinden çekindiğini belirten sanatçı, cihazı kurtarmak için herhangi bir girişimde bulunmadı.

Buray.Buray.

BİR HAFTA BOYUNCA TELEFONSUZ KALDI

Yaşadığı olay sonrasında yaklaşık bir hafta boyunca telefonsuz kalan Buray, bu süreçte günlük hayatında ciddi aksaklıklar yaşadı.

Teknede sallanınca telefonu buzullara uçtu: Ünlü şarkıcı Buray 1 hafta telefonsuz kaldı!-5

Alarm kuramamaktan taksi çağıramamaya ve para çekememeye kadar birçok zorlukla karşılaştığını dile getiren ünlü şarkıcı, bu dönemde her yere yürüyerek gittiğini ifade etti.

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