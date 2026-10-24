Yaşadığı olay sonrasında yaklaşık bir hafta boyunca telefonsuz kalan Buray, bu süreçte günlük hayatında ciddi aksaklıklar yaşadı.

Alarm kuramamaktan taksi çağıramamaya ve para çekememeye kadar birçok zorlukla karşılaştığını dile getiren ünlü şarkıcı, bu dönemde her yere yürüyerek gittiğini ifade etti.

Buray