Kutlamadan fotoğraflar geldi! Murat Yıldırım'dan eşi İman Elbani'ye doğum gününde romantik not
Oyuncu Murat Yıldırım, 44 yaşına giren eşi İman Elbani'nin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kutlamadan kareleri takipçilerine sunan Yıldırım, eşine hitaben yazdığı mesajı paylaştı.
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2016 yılında nikah masasına oturan Murat Yıldırım ve Faslı oyuncu İman Elbani, sosyal medya hesaplarından aile hayatlarına dair paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.
Yıldırım, eşi İman Elbani'nin 44. yaş günü dolayısıyla düzenlenen kutlamadan fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından kutlama anlarına ait fotoğrafları yayınlayan Murat Yıldırım, paylaşımına şu notu ekledi:
"Bu hayatta en çok seninle geçen zamanın kıymetini bildim. İyi ki doğdun sevgilim"
Aralık ayında evliliklerinin 10'uncu yılına girecek olan Murat Yıldırım ile İman Elbani çifti, Ekim 2022'de kızları Miray'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.
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