Murat Yıldırım'ın ʺBu hayatta en çok seninle geçen zamanın kıymetini bildim.ʺ şeklindeki sözleri dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından kutlama anlarına ait fotoğrafları yayınlayan Murat Yıldırım, paylaşımına şu notu ekledi:

"Bu hayatta en çok seninle geçen zamanın kıymetini bildim. İyi ki doğdun sevgilim"