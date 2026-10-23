Yağmur altında gökkuşağı manzarasında çekilen kareden asansördeki özçekim pozuna kadar paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Takipçileri iki oyuncunun fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.