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Yağmur altındaki romantik kareden asansör pozuna! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den çok konuşulan kareler

Uzak Şehir dizisinde Zerrin ve Kaya karakterlerini canlandıran Atakan Özkaya ile Dilin Döğer, sosyal medya hesaplarından yeni kareler paylaştı. Set arkadaşlıkları zamanla birlikteliğe dönüşen iki oyuncunun peş peşe yayınladığı fotoğraflar kısa sürede dikkat çekti.

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Yağmur altındaki romantik kareden asansör pozuna! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den çok konuşulan kareler

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, sosyal medyadaki paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayan iki genç oyuncu, hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yağmur altındaki romantik kareden asansör pozuna! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den çok konuşulan kareler-3

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Atakan Özkaya, sevgilisi Dilin Döğer ile yer aldığı yeni kareleri yayınladı.

Yağmur altındaki romantik kareden asansör pozuna! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den çok konuşulan kareler-4

Yağmur altında gökkuşağı manzarasında çekilen kareden asansördeki özçekim pozuna kadar paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Takipçileri iki oyuncunun fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Yağmur altındaki romantik kareden asansör pozuna! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den çok konuşulan kareler-5

"HER ŞEY YOLUNDA"

İlişkileri hakkında daha önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atakan Özkaya, birlikteliklerinin güzel gittiğini ifade etmişti.

Yağmur altındaki romantik kareden asansör pozuna! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den çok konuşulan kareler-6

Özkaya, röportajında "Her şey yolunda, mutluyuz" ifadelerini kullanarak ilişkilerindeki son durumu paylaşmıştı.

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