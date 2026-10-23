Hakkı Bulut'tan korkutan haber: Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekânda şarkı söylediği sırada aniden rahatsızlandı. Sahnede fenalaşan usta sanatçı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, bu akşam Beylikdüzü'nde bulunan bir ocakbaşı mekânında meydana geldi. Sevenleriyle buluştuğu sahnede bir anda fenalaşan Hakkı Bulut'a ilk müdahale mekândakiler ve ekibi tarafından yapıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan usta sanatçının müşahede altına alındığı ve sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.