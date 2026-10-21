Ünlü model Elif Ece Uzun ve çocukları Sapanca'daki sel felaketinde mahsur kaldı
Sakarya'nın Sapanca ilçesini vuran sel felaketi, ünlü model Elif Ece Uzun ve çocuklarına zor anlar yaşattı. Sel sularının yükselmesiyle evlerinde mahsur kalan Uzun ve minik çocukları, AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra dağ yollarından kilometrelerce yürüyerek güvenli bölgeye geçebildiklerini söyleyen ünlü model, yaşadığı çaresizliği gözyaşlarıyla dile getirdi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan sel felaketinde model Elif Ece Uzun, çocuklarıyla birlikte mahsur kaldı.
ÇOCUKLARIYLA ZOR GÜNLER YAŞADI
Takvim'den Doğan Kaya'nın haberine göre AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Uzun, yaşadığı zor anları anlatarak yetkililerden yardım istedi.
Selin ardından çocuklarıyla birlikte zor günler geçiren ünlü model, evlerine dönememenin çaresizliğini yaşadıklarını belirtti.
"EVİN YOLUNU DERE ALDI"
Sel nedeniyle evine giden yolun ve köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirten Uzun, "Kurtarıldıktan sonra 2,5 kilometre dağlardan yürüyüş yapıp karşı tarafa geçebildik. Şu anda evin yolunu dere aldı ve oradaki köprü de gitti" dedi.
"ÇOCUKLARIM OKULA GİDEMEYECEK"
Ulaşım sorununun çocuklarının eğitimini de etkileyeceğini söyleyen ünlü model, "Belediye ekipleri yaklaşık iki ay süreceğini söyledi. Çocukların iki ay okula gitmemesi, sınıf tekrarı yapması olacak" ifadelerini kullandı.
"BİR KIYAFETLE GEÇİCİ BİR YERDE KALIYORUZ"
Yetkililere çağrıda bulunan Uzun, "Devletimizden yardım istiyorum. En azından geçici köprü inşa etseler, çocuklar okula gidebilse... Bir kıyafetle geçici bir yerde kalıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Sokakta kaldık" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.