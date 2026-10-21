Takvim'den Doğan Kaya'nın haberine göre AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Uzun, yaşadığı zor anları anlatarak yetkililerden yardım istedi.

"EVİN YOLUNU DERE ALDI"

Sel nedeniyle evine giden yolun ve köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirten Uzun, "Kurtarıldıktan sonra 2,5 kilometre dağlardan yürüyüş yapıp karşı tarafa geçebildik. Şu anda evin yolunu dere aldı ve oradaki köprü de gitti" dedi.