İki farklı belge iki farklı iddia! Biran Damla Yılmaz’ın Almanya skandalında belge savaşı: Hangisi gerçek hangisi asılsız?
Biran Damla Yılmaz’ın Almanya’da yaşadığı adli süreçte ortaya çıkan iki farklı belge, magazin ve medya dünyasında büyük bir muammaya yol açtı. Sahte belge düzenlemek ve ödenmeyen estetik ameliyat faturası nedeniyle 6 ay hapis cezası aldığı öne sürülen Yılmaz, dün Hamburg Mahkemesi’nden verilmiş gibi gösterilen ve ceza almadığını belirten bir belgeyi basına servis etti.
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın başı Alman devletiyle dertte.
6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Almanya'da sahte belge düzenlediği için oturum izni iptal edilen genç oyuncu, yaptırdığı estetik ameliyat parasını ödemediği için de yargılanıp 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
CEZA ALMADIĞINA DAİR BELGE PAYLAŞTI
Günaydın her iki olayı da belgeleriyle birlikte haber yapmıştı.
Yılmaz, dün medyaya Hamburg Mahkemesi'nden verilmiş gibi gösterilen ve 6 ay hapis cezası almadığına dair bir belge servis etti.
KONUYA İLİŞKİN BELGE YOKTU
Ancak belgenin üzerinde konuyla ilgili bir bilgi yer almıyordu.
Yılmaz yüzünden Almanya'da zor duruma düşen oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, Hamburg Mahkemesi'nin verdiği kararı gösteren resmi belgeyi Günaydın'a ulaştırdı.
KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Bu belgede Biran Damla'ya 6 ay hapis cezası verildiğine dair ifade yer alıyor. Aydın cephesi, Biran Damla Yılmaz'ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia etti.