Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Almanya'da sahte belge düzenlediği için oturum izni iptal edilen genç oyuncu, yaptırdığı estetik ameliyat parasını ödemediği için de yargılanıp 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da sahte belge düzenlemekten oturum izninin iptal edildiği ve estetik ameliyat parasını ödemediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

CEZA ALMADIĞINA DAİR BELGE PAYLAŞTI

Günaydın her iki olayı da belgeleriyle birlikte haber yapmıştı.

Yılmaz, dün medyaya Hamburg Mahkemesi'nden verilmiş gibi gösterilen ve 6 ay hapis cezası almadığına dair bir belge servis etti.