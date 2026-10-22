Özlem Koldaş. "GEREK YOK DEDİ, BİZDEN HABERSİZ AYRI TAZİYE DÜZENLEDİ" Yaşadığı derin üzüntüyü ve kırgınlığı takipçileriyle paylaşan Özlem Koldaş, kızının babası Soner Olgun için bir taziye evi açtığını ve herkesle birlikte büyük kızı Ayşecan'a da haber verdiğini belirtti.

Soner Olgun ve kızı Ayşecan. Karşı taraftan 'Gerek yok' yanıtı aldığını ifade eden Koldaş, sonrasında yaşananları şu sözlerle dile getirdi: "Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki, ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor... 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim. Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Herkese haber verdim. Büyük kızına da söyledim. Bana 'Gerek yok' dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş."

"KENDİ KIZ KARDEŞİNİ BABASININ TAZİYESİNDEN HABERSİZ BIRAKTI" Kızı Elif'in bu süreçte dışlanmasını kabul edemediğini belirten Koldaş, tepkisini şu ifadelerle sürdürdü: "Beni davet etmeyebilirdi. Buna kırılmazdım. Ama onun bir kız kardeşi var. Elif var. Aynı babanın evladı olan Elif... Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş."