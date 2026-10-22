Soner Olgun'un cenazesi sonrası taziye krizi: Eski eşinden büyük kızına sitem! "Asla affetmem"
Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun’un vefatının ardından aile içerisinde taziye krizi patlak verdi. Merhum sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, Olgun’un ilk evliliğinden olan büyük kızı Ayşecan Olgun’un kendilerinden habersiz ayrı bir taziye düzenlediğini ve ortak kızları Elif’i bu durumdan habersiz bıraktığını belirterek sert bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde 67 yaşında aramızdan ayrılan Soner Olgun'un acısı tazeliğini korurken, aile cephesinde dikkat çeken bir kırgınlık yaşandı.
Merhum sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Soner Olgun'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşecan Olgun'a tepki gösterdi.
Yaşananları vicdanının kabul etmediğini aktaran Koldaş, kızları Elif'in babası için düzenlenen taziyeden uzak tutulmasına isyan etti.
"GEREK YOK DEDİ, BİZDEN HABERSİZ AYRI TAZİYE DÜZENLEDİ"
Yaşadığı derin üzüntüyü ve kırgınlığı takipçileriyle paylaşan Özlem Koldaş, kızının babası Soner Olgun için bir taziye evi açtığını ve herkesle birlikte büyük kızı Ayşecan'a da haber verdiğini belirtti.
Karşı taraftan 'Gerek yok' yanıtı aldığını ifade eden Koldaş, sonrasında yaşananları şu sözlerle dile getirdi:
"Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki, ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor... 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim. Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Herkese haber verdim. Büyük kızına da söyledim. Bana 'Gerek yok' dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş."
"KENDİ KIZ KARDEŞİNİ BABASININ TAZİYESİNDEN HABERSİZ BIRAKTI"
Kızı Elif'in bu süreçte dışlanmasını kabul edemediğini belirten Koldaş, tepkisini şu ifadelerle sürdürdü:
"Beni davet etmeyebilirdi. Buna kırılmazdım. Ama onun bir kız kardeşi var. Elif var. Aynı babanın evladı olan Elif... Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş."
"BUNU ÖMRÜM BOYUNCA AFFEDEBİLECEĞİMİ SANMIYORUM"
Kırgınlığının kendisi için değil, kızı Elif için olduğunu vurgulayan Özlem Koldaş, açıklamasını ilahi adalete vurgu yaparak sonlandırdı:
"Benim kırgınlığım kendim için değil, kızım için. Ve bazı kırgınlıklar vardır ki insanın içinde bir daha asla kapanmaz. Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Ben inançlı bir insanım. Kimsenin hakkının kimsede kalmayacağına inanıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Ve inanıyorum ki bir gün herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek."