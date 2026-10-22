Türk müziğinin sevilen ismi Nev yeniden entübe edildi: Menajerinden dua çağrısı
Usta sanatçı Nev, geçirdiği ciddi sağlık sorunları nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. 3 Eylül 2026'da evinde bilinci kapalı ve ağzından köpükler gelir halde bulunarak yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi. Menajeri İlker Ercan, normal servise çıkarılarak sevindiren sanatçının 21 Ekim itibarıyla sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden entübe edildiğini açıkladı. Karaciğer nakli gündemde olan ve doktorların tüm imkanları seferber ettiği Nev için menajeri sevenlerinden ve müzik dünyasından dua istedi.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nevzat Doğansoy, sahne adıyla Nev, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle zor günlerden geçiyor. 3 Eylül 2026'da evinde bilinci kapalı halde bulunarak hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı.
NEV YENİDEN ENTÜBE EDİLDİ
Posta'ya konuşan menajeri İlker Ercan, 21 Ekim itibarıyla Nev'in yeniden entübe edildiğini açıkladı.
Tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Ercan, doktorların tüm imkânları seferber ettiğini söyledi.
Ünlü şarkıcının sevenlerinden dua beklediklerini ifade eden Ercan, yaşanan sürecin kendileri için de oldukça yıpratıcı olduğunu dile getirdi.
EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU
Nev'in hastaneye kaldırılmasına uzanan süreç ise menajerinin açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı.
Şehir dışında bulunduğu sırada sanatçıdan haber alamayan İlker Ercan, endişelenerek Nev'in ağabeyiyle iletişime geçti. Eve giden ağabeyi, ünlü şarkıcıyı yerde hareketsiz halde buldu.
"AĞZINDAN KÖPÜKLER ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ"
O gün yaşananları anlatan Ercan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şehir dışındaydım, kendisinden haber alamayınca ağabeyini aradım. Eve gittiğinde Nevzat'ı yerde bulmuş, ağzından köpükler çıktığını söyledi. Hemen hastaneye götürüldü ve tedavi süreci başladı."
YEMEK YEMEYİ VE İLAÇLARINI ALMAYI UNUTMUŞ
Menajer İlker Ercan, Nev'in rahatsızlanmadan önceki iki gün boyunca yemek yemediğini ve ilaçlarını kullanmadığını da açıklamıştı.
Sanatçının günlük yaşamında zaman zaman yemek yemeyi unuttuğunu belirten Ercan, "Çok farklı bir karaktere sahipti. Önüne yemek koyarsan yer, yoksa unuturdu. Bu iki günlük süreçte hiçbir şey yememiş, ilaçlarını da almadığı için fenalaşmış" sözleriyle yaşananları aktarmıştı.
Ercan ayrıca Nev'in özellikle annesinin vefatının ardından duygusal açıdan oldukça zor bir dönem geçirdiğini söylemişti.
İYİLEŞME HABERİ SEVİNDİRMİŞTİ
Çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınan sanatçı, tedavisinin ilk günlerinde entübe edilmişti.
Bir süre sonra solunum cihazından ayrılan Nev'in sağlık durumunda iyileşme belirtileri görülmüş, normal servise alındığı haberi sevenlerine umut olmuştu.
Ancak 21 Ekim'de gelen yeniden entübasyon haberi, sanatçının sağlık durumuna ilişkin endişeleri artırdı.
KARACİĞER NAKLİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Nev'in tedavi sürecinde karaciğer nakli ihtimali de değerlendirilmişti. Menajeri İlker Ercan, nakil için öncelikle sanatçının klinik değerlerinin dengelenmesi gerektiğini açıklamıştı.
Ercan, "Önce değerlerin stabil hale gelmesi gerekiyor. Ardından vakit kaybetmeden donör aramaya başlayacağız; en kısa sürede uygun donörü bulmamız şart" ifadelerini kullanmıştı.
Tedavi sırasında dışkıda kan görülmesi üzerine ek tetkikler yapıldığı da kamuoyuyla paylaşılmıştı.
SEVENLERİNDEN DUA BEKLENİYOR
Kendine özgü sesi, yorumculuğu ve unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nev'in yeniden entübe edilmesi müzik dünyasında üzüntü yarattı.
Doktorların yakın takibinde tedavisi süren sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler beklenirken, menajeri İlker Ercan sevenlerine dua çağrısında bulundu.