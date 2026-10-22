O gün yaşananları anlatan Ercan, şu ifadeleri kullanmıştı:

YEMEK YEMEYİ VE İLAÇLARINI ALMAYI UNUTMUŞ

Menajer İlker Ercan, Nev'in rahatsızlanmadan önceki iki gün boyunca yemek yemediğini ve ilaçlarını kullanmadığını da açıklamıştı.

Sanatçının günlük yaşamında zaman zaman yemek yemeyi unuttuğunu belirten Ercan, "Çok farklı bir karaktere sahipti. Önüne yemek koyarsan yer, yoksa unuturdu. Bu iki günlük süreçte hiçbir şey yememiş, ilaçlarını da almadığı için fenalaşmış" sözleriyle yaşananları aktarmıştı.

Ercan ayrıca Nev'in özellikle annesinin vefatının ardından duygusal açıdan oldukça zor bir dönem geçirdiğini söylemişti.