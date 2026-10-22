Türk müziğinin sevilen isimlerinden Alişan , yıllar önce kaybettiği kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın acısını yüreğinde taşımaya devam ediyor.

Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'a olan özlemini bağlama çaldığı bir videoyla dile getirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

DUYGULARINI BAĞLAMASININ TELLERİNE DÖKTÜ

Kardeşinin vefatının ardından yaptığı paylaşımlarla özlemini sık sık dile getiren ünlü şarkıcı, bu kez duygularını bağlamasının tellerine döktü.