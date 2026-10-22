Alişan yıllar önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısıyla bağlamanın tellerine vurdu: "Seni özlediğimde hep bu türkü geliyor aklıma"
Alişan, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Kardeşine duyduğu derin özlemi bu kez bağlamasının tellerine döken ünlü sanatçı, stüdyosunda çalıp söylediği türkü videosuna "Seni özlediğimde, andığımda, düşündüğümde hep bu türkü geliyor aklıma" notunu düştü. Kardeşinin yokluğunda yeğenlerine kol kanat geren ve emanetlerini bir an olsun yalnız bırakmayan Alişan'ın bağlamalı yürek yakan paylaşımına taziye ve destek mesajı yağdı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Alişan, yıllar önce kaybettiği kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın acısını yüreğinde taşımaya devam ediyor.
DUYGULARINI BAĞLAMASININ TELLERİNE DÖKTÜ
Kardeşinin vefatının ardından yaptığı paylaşımlarla özlemini sık sık dile getiren ünlü şarkıcı, bu kez duygularını bağlamasının tellerine döktü.
KARDEŞİNE ÖZLEMİNİ TÜRKÜYLE ANLATTI
Sosyal medya hesabından bağlama çaldığı bir video yayınlayan Alişan, kardeşini hatırlatan türküyü takipçileriyle paylaştı.
"HEP BU TÜRKÜ GELİYOR AKLIMA"
Ünlü sanatçı, paylaşımına düştüğü şu notla duygularını ifade etti:
"Seni özlediğimde, andığımda, düşündüğümde hep bu türkü geliyor aklıma."
Kardeşine duyduğu özlemi müzikle anlatan Alişan'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırırken, bağlamasının üzerinde yer alan "Alişan" yazısı da dikkat çekti.
KARDEŞİNİN EMANETLERİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Selçuk Tektaş'ın vefatıyla hayatının en büyük acılarından birini yaşayan Alişan, kardeşinin çocuklarına verdiği destekle de sık sık gündeme geliyor.
Yeğenleriyle yakından ilgilenen ünlü sanatçı, kardeşinin yokluğunu her fırsatta hissettiğini dile getiriyor. Özellikle Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümlerinde yaptığı paylaşımlar, sevenlerini hüzünlendiriyor.
AİLE POZLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Alişan, geçtiğimiz haftalarda ise eşi Buse Varol ve çocuklarıyla yurt dışında geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
"ALLAH HERKESİN KALBİNE GÖRE VERSİN"
Uzun bir aranın ardından aile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan sanatçı, paylaşımına şu ifadeleri eklemişti:
"Günaydınlar efendim herkese hayırlı haftalar. Güzel bir hafta sonunun ardından paylaşmak istedim. Uzun zaman olmuş ailecek bir post atmayalı. Allah herkesin kalbine göre versin. Dilediğiniz ne varsa inşallah kabul olsun."
Eşi ve çocuklarıyla verdiği mutlu pozlar kısa sürede ilgi görürken, takipçileri ünlü şarkıcıya çok sayıda iyi dilek mesajı göndermişti.
ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ NEDEN ÖLDÜ?
Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Yaklaşık dört hafta boyunca yoğun bakımda entübe edilerek tedavi gören Tektaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 21 Temmuz 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.
ALİŞAN'IN BÜYÜK ACISI
Kardeşinin ani ölümüyle sarsılan Alişan, yaşadığı büyük acıyı hiçbir zaman gizlemedi. Ünlü şarkıcı, aradan geçen yıllara rağmen Selçuk Tektaş'a duyduğu özlemi sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmeyi sürdürüyor.